«Манифеста» отправится в Приштину

Национальная билиотека Косово в Приштине © Frans Sellies / © Frans Sellies / Flickr

В 2022 году европейская биеннале современного искусства «Манифеста 14» пройдет в Приштине (Косово).

Как сообщает «Артгид», директор «Манифесты» Хедвиг Фейен выразила надежду, что биеннале сможет предоставить Приштине средства для «реконструкции, переопределения и восстановления радикального и разнообразного общественного пространства, что до сих пор считается культурным подрывным актом, который может стать призывом к переменам».

В Приштине, быстро меняющемся городе на перекрестке Южной и Восточной Европы, участники «Манифесты 14» продемонстрируют, как современная культура и социальные практики могут исследовать проблемы идентичности страны, которая является столь же сложной, сколь и полиморфной.

Впервые «Манифеста» состоялась в Роттердаме в 1996 году, с тех пор она побывала в Люксембурге, Любляне, Франкфурте-на-Майне, Сан-Себастьяне, Никосии, Тренто, Больцано, Роверето, Фортецце, Мурсии, Генке, Петербурге и Палермо.

«Манифеста 13» пройдет с 7 июня по 1 ноября 2020 года в Марселе. Подготовкой биеннале занимается кураторская команда в составе куратора фонда V-A-C в Москве и Венеции Катерины Чучалиной, директора Института современного искусства в Лондоне Стефана Кальмара, директора по исследованиям и разработкам в Нидерландском институте архитектуры в Роттердаме Марины Отеро Верзье и директора Ifa Gallery в Берлине Алии Себти.





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