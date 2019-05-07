В Москве пройдет музыкальная резиденция для девушек

Команда Saffron Records © Tom Ham

Открыт прием заявок на участие в Параллельной резиденции II – программе профессионального развития для женщин, работающих в музыкальной индустрии, которую с 20 по 27 мая проведет в Москве онлайн-журнал «Параллель» в рамках Года музыки Великобритании и России 2019.

Как сообщает «Параллель», заявки принимаются онлайн до 14 мая.

Для участия в резиденции будут отобраны 15 человек. Участие в резиденции бесплатное, участницам из других городов оплачиваются проживание и проезд.

«Цель резиденции — создать безопасное творческое пространство для девушек, в котором они будут развивать идеи, погружаться в творческий процесс, совместно придумывать и записывать музыкальные композиции от первой ноты музыки до спродюссированной аранжировки», — пишут организаторы резиденции на сайте Года музыки Великобритании и России 2019.

В публичной программе резиденции:

20–21 мая — интенсив «Основы диджеинга», который проведут в ба р е Powerhouse специалисты образовательной платформы Saffron Records (Бристоль);

е Powerhouse специалисты образовательной платформы Saffron Records (Бристоль); 23–24 мая — интенсив вокалистки, композитора и продюсе р а Poppy Roberts (тема: написание песен и музыкальное производство), организованный творческой музыкальной благотворительной организацией Brighter Sound (Манчестер);

а Poppy Roberts (тема: написание песен и музыкальное производство), организованный творческой музыкальной благотворительной организацией Brighter Sound (Манчестер); 24 мая — вечеринка в ба р е Powerhouse с участием композитора, продюсера, вокалистки и диджея Лоры Беттинсон, выступающей под сценическим псевдонимом FEMME.

Параллельная резиденция II проводится при поддержке Института музыкальных инициатив и Moscow Music School





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