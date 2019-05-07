«Студия новой музыки» представит мировую премьеру сочинения Луки Франческони© Roberto Masotti
8 июня в Малом зале Московской консерватории пройдет концерт ансамбля «Студия новой музыки», на котором впервые прозвучит произведение «Moscow Run» современного итальянского композитора Луки Франческони.
Начало в 20:30, билеты уже поступили в продажу на сайте консерватории.
Помимо «Moscow Run» — пьесы для двух роялей и двух ударников, которую Лука Франческони написал специально для концерта «Студии новой музыки», — в программе еще две российские премьеры его произведений: «Notturno» для саксофона соло и «Impulse II» для кларнета, скрипки и фортепиано.
Кроме того, 8 июня в Малом зале прозвучат сочинения классиков современной итальянской музыки Джачинто Шелси, Сальваторе Шаррино и Лучано Берио, а также композитора и мультимедиа художника Паоло Риччи.
На концерте будут использованы пространственные звуковые эффекты, он будет совпровождаться световой партитурой и видеопроекцией солистов ансамбля, исполняющих музыку за пределами сцены.
Лука Франческони (р. 1956) обучался композиции у Лацио Корги, Карлхайнца Штокхаузена и Лучано Берио, изучал искусство джаза в Бостоне.
Профессор и заведующий кафедрой композиции в Высшей школе музыки Мальмо (Швеция), музыкальный руководитель Венецианской биеннале (2008–2011), директор фестиваля Ultima в Осло (2011), основатель Миланского центра современной музыки AGON (1990).
Творчество Франческони охватывает широкий спектр стилей, жанров и направлений — от сольных и камерных инструментальных произведений до сочинений для симфонического оркестра и музыкального театра. Особое внимание композитор уделяет работе с новыми технологиями в искусстве, жанрам видео-оперы и пространственной композиции.
6 июня в Центре современной музыки Московской консерватории состоится творческая встреча с Лукой Франческони.
Проект осуществляется поддержке Итальянского института культуры в Москве
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