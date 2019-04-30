Швеция станет страной-гостем летнего книжного фестиваля в Казани

15 и 16 июня в парке «Черное озеро» в центре Казани пройдет одиннадцатый книжный фестиваль Центра современной культуры «Смена». Страна-гость фестиваля – Швеция.

«Многие ассоциируют шведскую литературу только с феноменом детектива и Стига Ларссона, большим количеством самобытной детской литературы, Астрид Линдгрен или Свеном Нурдквистом. Познакомиться ближе с этой страной и ее культурой помогут литераторы, которые примут участие в лекциях и дискуссиях», — сообщает пресс-служба Центра современной культуры «Смена».

В книжной ярмарке примут участие 80 издательств. В этом году на фестивале впервые появился статус издательства-гостя. Им станет «Альпина нон-фикшн» — издательство, которое долгое время сотрудничает со «Сменой» и публикует нон-фикшн и познавательную литературу. Его книги будут представлены на расширенном стенде группы «Альпина», а лучшие авторы издательства выступят с лекциями.

Кроме того, организаторы летнего книжного фестиваля «Смены» готовят образовательную программу, в которую войдут лекции, дискуссии и творческие встречи, и семейную программу — специальные образовательные мастер-классы для детей и их родителей.

Программа фестиваля организована при поддержке российских и международных партнеров — издательств Ad Marginem, «Альпина нон-фикшн», «Новое литературное обозрение», «Бумкнига», «Самокат», «Белая ворона», издательства имени Гайдара, издательства имени Ивана Лимбаха, книжного магазина «Маршак», посольства США, Швеции, Польского культурного центра, театральной лаборатории «Угол», портала Kids Afisha.

Программа будет дополняться, за обновлениями можно следить на сайте фестиваля. Вход на фестиваль бесплатный.

Фестиваль проводится Центром современной культуры «Смена» совместно с Дирекцией парков и скверов Казани и фондом «Живой город» при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан, Программы развития общественных пространств и Мэрии Казани





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