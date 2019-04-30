Фестиваль Alfa Future People дозаявил участников

© Alfa Future People

Объявлены новые участини фестиваля современной музыки и технологий Alfa Future People, который пройдет под Нижним Новгородом c 16 по 18 августа: Ferry Corsten (Нидерланды), Carnage (США), Don Diablo (Нидерланды) и Aphrodite (Великобритания).

Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

Десять танцевальных треков культового нидерландского диджея, продюсера, композитора и ремикс-мастера Ferry Corsten получили золотой статус, а его ремикс на песню Ayumi Hamasaki «Connected» был выпущен в Германии отдельным синглом и разошелся тиражом 4 млн копий.

Голландец Дон Пепейн Схиппер, более известный под именем Don Diablo — один из самых востребованных диджеев мира. В рейтинге Top 100 DJs журнала DJ Magazine его имя фигурирует уже пятый год подряд, и в последнем опубликованном списке стоит на 7-й позиции.

Музыка американца Carnage (настоящее има — Диаманте Антонио Блэкмон) держится с одной стороны на мощном клубном звучании хардстайла и трэпа, с другой — на живой энергетике хип-хопа.

Aphrodite (он же Gavin King) — один из ключевых британских drum & bass диджеев и продюсеров, чье творчество принесло немалую популярность этому направлению во всем мире.

Ранее было объявлено, что участниками фестиваля также станут Coone (Бельгия), Showtek (Швеция) и Jeffrey Sutorius (Нидерланды), ранее известный как Dash Berlin.

Местом проведения Alfa Future People в шестой раз станет поселок Большое Козино в Нижегородской области. В этом году на фестивале увеличится количество сцен. К Main-, Bass- и Techno-сценам добавятся сцены, посвященные Deephouse, Trance, а также Live-сцена, бóльшую часть программы которой составят выступления рэперов.

Фестиваль Alfa Future People проводится при поддержке Альфа-Банка





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