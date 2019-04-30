Фестиваль Alfa Future People дозаявил участников© Alfa Future People
Объявлены новые участини фестиваля современной музыки и технологий Alfa Future People, который пройдет под Нижним Новгородом c 16 по 18 августа: Ferry Corsten (Нидерланды), Carnage (США), Don Diablo (Нидерланды) и Aphrodite (Великобритания).
Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.
Десять танцевальных треков культового нидерландского диджея, продюсера, композитора и ремикс-мастера Ferry Corsten получили золотой статус, а его ремикс на песню Ayumi Hamasaki «Connected» был выпущен в Германии отдельным синглом и разошелся тиражом 4 млн копий.
Голландец Дон Пепейн Схиппер, более известный под именем Don Diablo — один из самых востребованных диджеев мира. В рейтинге Top 100 DJs журнала DJ Magazine его имя фигурирует уже пятый год подряд, и в последнем опубликованном списке стоит на 7-й позиции.
Музыка американца Carnage (настоящее има — Диаманте Антонио Блэкмон) держится с одной стороны на мощном клубном звучании хардстайла и трэпа, с другой — на живой энергетике хип-хопа.
Aphrodite (он же Gavin King) — один из ключевых британских drum & bass диджеев и продюсеров, чье творчество принесло немалую популярность этому направлению во всем мире.
Ранее было объявлено, что участниками фестиваля также станут Coone (Бельгия), Showtek (Швеция) и Jeffrey Sutorius (Нидерланды), ранее известный как Dash Berlin.
Местом проведения Alfa Future People в шестой раз станет поселок Большое Козино в Нижегородской области. В этом году на фестивале увеличится количество сцен. К Main-, Bass- и Techno-сценам добавятся сцены, посвященные Deephouse, Trance, а также Live-сцена, бóльшую часть программы которой составят выступления рэперов.
Фестиваль Alfa Future People проводится при поддержке Альфа-Банка
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ
Вчера
17:59Швеция станет страной-гостем летнего книжного фестиваля в Казани
16:54Фестиваль Alfa Future People дозаявил участников
15:51Индустриальный стрит-арт парк появится в Выксе
14:26МШНК и ИСИН ММУ открывают Московскую школу новой литературы.
14:10Кристина Матвиенко прочитает лекцию о «Трех сестрах» Саймона Стоуна
13:42Умер Лес Маррей
12:38Присуждена переводческая премия «Мастер»
11:55Максим Емельянычев выиграл премию International Opera Awards
29 апреля 2019
18:26Клуб Дягилевского фестиваля объявил программуВсе новости
Подписывайтесь
на канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен,
чтобы ничего не пропустить