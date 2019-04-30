Кристина Матвиенко прочитает лекцию о «Трех сестрах» Саймона Стоуна

Сцена из спектакля «Три сестры» © Sandra Then / © Sandra Then / Theater Basel

Сегодня, 30 апреля, в Новом пространстве Театра наций в Москве состоится лекция театроведа и куратора Кристины Матвиенко «Переписывая классику: Саймон Стоун и другие», приуроченная к показу спектакля Саймона Стоуна «Три сестры» (Театр Базеля, Швейцария).

Начало в 19:00, вход бесплатный по предварительной онлайн-регистрации. Лекцию организуют Школа Masters, фестиваль «Золотая маска» и Новое пространство Театра наций.

«К своим 34 годам австралиец Саймон Стоун завоевал репутацию сверхновой звезды европейской сцены — он работает в лучших театрах Германии, Франции и Швейцарии, от парижского "Одеона" до "Берлинер ансамбля", — говорится в сообщении на сайте «Золотой маски». — Мировое признание пришло к режиссеру после премьеры спектакля "Три сестры", выпущенного в 2016 году в Театре Базеля. Стоун переписывает хрестоматийную пьесу Чехова от первого до последнего слова — работая с ней как с канонизированным мифом, известным всем и каждому, проецируя ее сюжетные коллизии на экран современности».

В своей лекции Кристина Матвиенко расскажет, как сегодняшний театр работает с классическими текстами, как творческий метод Саймона Стоуна вписывается в контекст поисков европейской сцены начала XXI века и как устроены «Три сестры» знаменитого австралийского режиссера.

Кристина Матвиенко — театровед, куратор, кандидат искусствоведения (диссертация «Кинофикация театра: история и современность»). В прошлом редактор отдела «Театр» журнала «Time Out Москва», арт-директор фестиваля «Новая драма» и проекта «Новая пьеса» фестиваля «Золотая маска», член экспертного совета фестиваля «Золотая маска». С 2015 года — куратор «Школы современного зрителя и слушателя» Электротеатра Станиславский.





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