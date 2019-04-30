Умер Лес Маррей

© The Australian

29 апреля в возрасте 80 лет умер австралийский поэт Лес Маррей.

Об этом сообщает The Guardian.

Лес Маррей родился в 1938 году в поселке Набиак (штат Новый Южный Уэльс) в семье фермера, учился на филологическом факультете Сиднейского университета, работал переводчиком в Австралийском национальном университете, переводил научную и техническую литературу.

В 1969 году выпустил свой первый поэтический сборник, «The Weatherboard Cathedral», с начала 1970-х полностью посвятил себя литературному творчеству. Также Лес Маррей редактировал журнал Poetry Australia, вел раздел поэзии в журнале Quadrant.

Автор более тридцати книг стихов, прозы и эссе, переведенных на многие языки. Лауреат многих национальных и международных премий, в том числе премии Петрарки (1995), премии Т.С. Элиота (1996) и Королевской золотой медали за поэзию (1999).

В 2012 году Национальный фонд Австралии включил Леса Маррея в список ста живых сокровищ страны, в 2016 году американский журнал The Atlantic назвал его одним из величайших англоязычных поэтов всех времен.





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