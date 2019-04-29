Объявлены основные участники фестиваля MIEFF 2019

Кадр из фильма Доры Гарсия «Во второй раз» © MIEFF

С 10 по 14 июля в международной конкурсной программе IV Московского международного фестиваля экспериментального кино MIEFF будут представлены работы ключевых современных художников и режиссеров – Коракрита Арунанондчая, Лоуренса Абу Хамдана, Апичатпонга Вирасетакула и Лор Пруво.

Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

В специальной программе полнометражного кино MIEFF 2019 состоятся российские премьеры фильмов Доры Гарсия, Лоуренса Лека, Рейчел Маклин, Цая Минляна и Олега Мавроматти.

Важной составляющей программы в этом году станет ночная серия AUX Night аудиовизуальных перфомансов артистов из США, Испании и России. Одним из ее участников cтанет победитель конкурсной программы MIEFF 2017 Макино Такаши (Япония).

«В этом году нам удалось собрать сильную конкурсную программу: в нее вошел ряд работ участников основного проекта Венецианской биеннале 2019 года», — говорит со-основатель и директор MIEFF Владимир Надеин.

MIEFF — это международная культурно-образовательная платформа, главные задачи которой — исследование, популяризация и поддержка современного кино-и видео искусства. Ежегодно фестиваль MIEFF демонстрирует многообразие современных кинематографических стратегий, выходящих за рамки классической киноэстетики.





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