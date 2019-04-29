«Кинотавр» объявил программу

Кадр из фильма «Одесса» © «Кинотавр»

Сегодня, 29 апреля, объявлена программа 30-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр», который пройдет в Сочи с 9 по 16 июня.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на программного директора «Кинотавра» Ситору Алиеву, из 75 заявок, полученных организаторами, в основной конкурс отобрано 15 картин, половина из них создана женщинами, большинство посвящены теме семьи.

Основная конкурсная программа «Кинотавра-2019»:

«Sheena667», реж. Григорий Добрыгин;

«Большая поэзия», реж. Александр Лунгин;

«Бык», реж. Борис Акопов;

«Верность», реж. Нигина Сайфуллаева;

«Выше неба», реж. Оксана Карас;

«Гроза», реж. Григорий Константинопольский;

«Давай разведемся», реж. Анна Пармас;

«Керосин», реж. Юсуп Разыков;

«Куратор», реж. Петр Левченко;

«Люби их всех», реж. Мария Агранович;

«Мальчик русский», реж. Александр Золотухин;

«Мысленный волк», реж. Валерия Гай-Германика;

«Однажды в Трубчевске», реж. Лариса Садилова;

«Сторож», реж. Юрий Быков;

«Троица», реж. Ян Гэ.

Фильмы основного конкурса будет оценивать жюри под председательством Константина Хабенского.

Еще 26 фильмов примут участие в конкурсной программе «Кинотавр. Короткий метр», ее жюри возглавит Анна Михалкова.

По словам президента «Кинотавра» Александра Роднянского, спецприз «За свободу духа и твердость убеждений» присужден Сергею Соловьеву. Режиссер приедет на вручение приза. Кроме того, на фестивале будет показан его фильм «Асса».

Фильмом открытия фестиваля станет «Одесса» Валерия Тодоровского, на закрытии будет показан «Француз» Андрея Смирнова.

Помимо традиционных конкурсов полнометражного и короткометражного кино и внеконкурсных показов «Кино на площади» в программе 30-го «Кинотавра» будут специальные юбилейные проекты. Также на «Кинотавре» впервые пройдет форум киношкол, приуроченный к столетию киношколы ВГИКа.





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