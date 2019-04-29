Петербургский музей стрит-арта готовит новую выставку

© Музей стрит-арта

18 мая в Музее стрит-арта в Петербурге откроется новая большая выставка «Хоть стой, хоть падай».

Выставка продлится до 13 октября. На ней можно будет увидеть не только объекты уличного искусства, но и паблик-арт, холсты, аудио- и видеоинсталляции. Муралы, созданные в прошлом выставочном сезоне, будут закрашены и уступят место новым работам.

Проект «Хоть стой, хоть падай» объединит около 40 участников из разных стран. Среди них OX (Франция), Kevin K (Германия), Fresh Max (Австрия), Multi (Финляндия), Open (Украина), российские художники Виталий Пушницкий, Слава ПТРК, Стас Добрый, Владимир Абих, Миша Маркер и Dusto.

«Большинство из нас испытывают перманентное состояние шока от происходящего, смешанного с многократно повторяющимся вопросом: "А что дальше?", — сообщают пресс-служба Музея стрит-арта. — Но разве можно понять, что дальше, если не совсем понимаешь, что происходит сейчас. Недоумение от тех или иных событий часто требует от нас какой-либо реакции, анализа, и, как неизбежность, необходимости подстраиваться. Но, откровенно говоря, иногда мы просто не знаем, что предпринять и как себя повести. Выставка "Хоть стой, хоть падай" является реакцией не на сами события, а на удивление, вызванное ими».

Куратором шестогоого выставочного сезона стал петербургский художник Максим Има.

«Отбрасывая все ярлыки и клише, мне интересно общаться и работать с художниками, независимо от того, где и что они создают, — говорит он. — Привлекая авторов к проекту, мы предлагали им создать что-то несвойственное для себя. Тот, кто привык работать в мастерской или студии, будет рисовать на стене, и, напротив — тот, чьи работы живут только на улице, попробует себя в видео-арте, создании инсталляций или перформансе».





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