Фонд V–A–C проводит набор в проект «Посольство»

© Фонд V-A-C

Объявлен набор живущих в Москве поэтов и музыкантов из Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Казахстана в поэтическую и музыкальную мастерские проекта «Посольство», который является частью программы фонда V–A–C «Расширение пространства. Из центра». Участие в мастерских бесплатное.

«Посольство» — проект фонда V–A–C, кураторов фестиваля «Памир — Москва» и представителей различных центральноазиатских сообществ Москвы, партнерами которого выступят библиотека имени Н.А. Некрасова и парк культуры и отдыха «Фили».

Как отмечают организаторы, это попытка объединить людей, для которых столица не является родным местом, и расширить их участие в местном культурном производстве, первый шаг к взаимодействию с городскими сообществами, которое V–A–C планирует продолжить в будущем.

В фокусе проекта тема «других мест», включающая в себя как мотив миграции, географического перемещения, возникновения новой, постнациональной идентичности. Также проект рассматривает идею создания «своих» зон внутри «чужого» культурного ландшафта и отстаивания пространств автономии в ситуации социальной уязвимости.

Проект «Посольство» состоит из двух частей: встречи с представителями сообществ и серии поэтических, музыкальных и исследовательских мастерских, результаты которых будут представлены в августе на большом городском фестивале в парке «Фили» вместе с художниками из группы ЗИП.

Подробнее о мастерских и об условиях участия в проекте «Посольство» можно узнать в фейсбуке фонда V-A-C.





ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ