Выходит альбом с неизданными записями Принса

В июне наследники американского певца, мультиинструменталиста и автора песен Принса выпустят альбом с его не издавашимися ранее записями 1981-1991 годов.

Как сообщает NPR, альбом называется «Originals», на нем собраны 15 демо-версий песен, которые Принс сочинял и записывал для других исполнителей, таких как Шейла И., The Time и Кенни Роджерс.

Все записи, кроме одной, до этого никогда не издавались. Некоторые из этих композиций в свое время были большими хитами.

Среди них «Manic Monday» — песня, написанная Принсом для группы Apollonia 6, которая в 1986 году вышла на альбоме The Bangles «Different Light» и в течение нескольких месяцев занимала высокие места в поп-чартах. Песня «The Glamorous Life», которую Принс сочинил для Шейлы И., стала лидером танцевальных чартов 1984 года, а песня «Nothing Compares 2 U» в исполнении Шинейд О'Коннор целый месяц в 1990 году провела на первой строке чарта Hot 100.

Компания Warner Music Russia уже открыла онлайн-предзаказ альбома «Originals».

Принс (настоящее имя — Принс Роджерс Нельсон) умер 21 апреля 2016 года. «Originals» станет его вторым посмертным релизом: в прошлом году вышла вышла пластинка «Piano and a Microphone 1983» с домашними записями музыканта.

Также сообщается, что в конце октября 2019 года издательство Random House выпустит воспоминания Принса. В книгу «The Beautiful Ones» войдут рукописные черновики его стихов, записные книжки и не публиковавшиеся раньше фотографии.





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