«Открытый университет» узнал, чем живут российские регионы

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Некоммерческий просветительский проект «Открытый университет» выпускает новый курс «Карта России» – интерактивную карту культурной и общественной жизни российских регионов.

Команда «Открытого университета» отправилась в экспедицию по стране, чтобы узнать о деятельности россиян за пределами столиц — от городов-миллионников до поселков и окраин.

Помимо традиционных лекций в программе курса «Карта России» документальные короткометражные фильмы режиссера Ксении Елян, получившей Гран-при пятого международного кинофестиваля «ДОКер» за фильм «Хозяин оленей».

Важный элемент нового курса — эдьютеймент. В онлайн-игре «Регионы» слушатели попробуют себя в роли чиновников, определяющих судьбу подконтрольного им участка страны. Задача максимум — выжить, завоевать любовь населения и привести регион к процветанию. Игра основана на исторических событиях.

Центральная тема «Карты России» — гражданское общество. Особое внимание уделено личным инициативам, способным преображать среду: центр реабилитации для наркозависимых во Пскове, уроки компьютерной грамотности на карельском в деревне под Петрозаводском, программа по спасению портовых складов XIX века от сноса, организованная в Нижнем Новгороде.

Курс разделен на восемь блоков, представляющих восемь крупных территориальных зон, сформированных авторами «Карты России» по принципу культурно-исторической общности городов и областей.

Каждый блок состоит из нескольких коротких документальных фильмов, представляющих регион и отдельные области, видеолекций местных и столичных экспертов (историков, краеведов, социологов, культурологов), интервью с людьми, формирующими облик своего города: социальными предпринимателями, музыкантами, художниками, представителями благотворительных организаций, активистами.

Видеоматериалы сопровождаются большим объемом дополнительных материалов: инфографикой, подборками книг, эссе и статей региональных авторов, фотоисториями, созданными местными фотохудожниками.

Среди экспертов «Карты России» искусствовед и руководитель Центра искусствознания СПбГУ Иван Чечот, лингвист, ректор ЕУСПб Николай Вахтин, историк и археолог из Научного центра изучения Арктики в Салехарде Наталья Федорова, историк, руководитель лаборатории по проблемам Скандинавских стран и Финляндии Петрозаводского госуниверситета Илья Соломещ, историк, куратор и экскурсовод Музея Москвы, один из авторов телеграм-канала «Архитектурные излишества» Павел Гнилорыбов.





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