Ко Дню Победы на российские экраны выйдет фильм «Летят журавли»© «Мосфильм»
8–9 мая Синематека «Искусства кино» при поддержке киноконцерна «Мосфильм» выпустит в российский прокат фильм Михаила Калатозова «Летят журавли».
Как сообщает сайт журнала «Искусство кино», фильм, отреставрированный специалистами «Мосфильма», будет идти в кинотеатрах Москвы, Петербурга, Белгорода, Вологды, Воронежа, Екатеринбурга, Ижевска, Калининграда, Краснодара, Красноярска, Комсомольска-на-Амуре, Мурманска, Набережных Челнов, Нижнего Новгорода, Новокузнецка, Новосибирска, Перми, Саратова, Ставрополя, Славгорода (Алтайский край), Сыктывкара, Тулы, Тюмени, Ульяновска и Уфы.
Стоимость билетов во всех кинотеатрах — 100 рублей.
- «Летят журавли» (СССР, 1957)
Режиссер: Михаил Калатозов
Автор сценария: Виктор Розов
Оператор: Сергей Урусевский
Композитор: Моисей Вайнберг
В главных ролях: Татьяна Самойлова, Алексей Баталов
«"Летят журавли" — единственный советский фильм, получивший "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах, — отмечают организаторы проката. — Премьера отреставрированной копии фильма прошла на Берлинском кинофестивале».
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ
17:41Therr Maitz споют на московской крыше
16:55В Москве пройдет благотворительный фестиваль «Природа творчества»
16:10«Открытый университет» узнал, чем живут российские регионы
15:40«Большая книга» объявила лонг-лист
15:03Ко Дню Победы на российские экраны выйдет фильм «Летят журавли»
14:37Столетие Галины Уствольской отметят в Петербурге
13:57Объявлен шорт-лист литературной премии Пушкинского дома
13:14В Перми пройдет выставка «Возвращение домой»
12:31Фильм-победитель Берлинале выйдет в российский прокатВсе новости
Подписывайтесь
на канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен,
чтобы ничего не пропустить