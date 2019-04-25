 
15:03 25 апреля 2019Новости
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Ко Дню Победы на российские экраны выйдет фильм «Летят журавли»

News_detailed_picture© «Мосфильм»

8–9 мая Синематека «Искусства кино» при поддержке киноконцерна «Мосфильм» выпустит в российский прокат фильм Михаила Калатозова «Летят журавли».

Как сообщает сайт журнала «Искусство кино», фильм, отреставрированный специалистами «Мосфильма», будет идти в кинотеатрах Москвы, Петербурга, Белгорода, Вологды, Воронежа, Екатеринбурга, Ижевска, Калининграда, Краснодара, Красноярска, Комсомольска-на-Амуре, Мурманска, Набережных Челнов, Нижнего Новгорода, Новокузнецка, Новосибирска, Перми, Саратова, Ставрополя, Славгорода (Алтайский край), Сыктывкара, Тулы, Тюмени, Ульяновска и Уфы.

Стоимость билетов во всех кинотеатрах — 100 рублей.

  • «Летят журавли» (СССР, 1957)
    Режиссер: Михаил Калатозов
    Автор сценария: Виктор Розов
    Оператор: Сергей Урусевский
    Композитор: Моисей Вайнберг
    В главных ролях: Татьяна Самойлова, Алексей Баталов

«"Летят журавли" — единственный советский фильм, получивший "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах, — отмечают организаторы проката. — Премьера отреставрированной копии фильма прошла на Берлинском кинофестивале».

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