Объявлены кураторские программы Beat Film Festival

Кадр из фильма «Соберись перед прыжком» © Beat Film Festival

Сегодня, 24 апреля, организаторы X Фестиваля документального кино о новой культуре Beat Film Festival, который пройдет в Москве с 30 мая по 9 июня, объявили его кураторские программы.

Сценарист креативной студии Lorem Ipsum, экс-главред «Афиши» и экс-редактор отдела специальных корреспондентов «Медузы» Александр Горбачев представит подборку фильмов о первопроходцах «Новые люди».

Среди них картина Алекса Гибни «Изобретатель: Жажда крови в Силиконовой долине» о грандиозной стартап-афере в Кремниевой долине, биография Мохаммеда Али, спродюсированная Леброном Джеймсом, рассказ о журналисте Майке Уоллисе, без которого не было бы ни Ларри Кинга, ни Влада Листьева, а также фильм о Челси Мэннинг, трансгендерной фигурантке дела WikiLeaks.

Программа «Генеральный план», подготовленная фестивалем в партнерстве с институтом «Стрелка», расскажет о современных городах и их будущем.

В программе три фильма, в том числе картина «Дух Баухауса», повсященная истории великой школы дизайна и тому, как идеи ее основателей резонируют с настоящим.

Фильмы о юности и взрослении объединит программа «Coming of Age», приуроченная к десятилетию Beat Film Festival.

В эту программу, в частности, вошел оскаровский номинант «Соберись перед прыжком» (Minding The Gap) — десятилетняя хроника дружбы скейтеров из Иллинойса, которые познакомились еще в школе, а сейчас, по прошествии времени, столкнулись с проблемами зрелой жизни. Еще одна картина программы — российско-американский фильм «Зона» о постсоветской молодежной культуре (в фильме появляются Хаски, Артемий Троицкий и Миша Бастер).





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