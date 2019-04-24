Objekt, Andy Stott и Samuel Kerridge едут на Signal 2019

Objekt, Andy Stott и Samuel Kerridge едут на Signal 2019Samuel Kerridge© RA
Организаторы летнего международного музыкального фестиваля под открытым небом Signal 2019 объявили новых участников, в числе которых британские артисты Objekt, Andy Stott и Samuel Kerridge.
В одном блоке с ними анонсирован лайв их соотечественника Rezzett. Еще одно живое выступление — проект CoH, за которым стоит базирующийся в Швеции русский электронщик с raster-noton.
Подтверждены сеты Abelle, Vlada, Lipelis и выступление Алексея Бобровского на сцене Meadow. Как сообщают организаторы, с него, по сути, начинается объявление концертной части программы фестиваля, которой в этом году будет уделено особое внимание.
Фестиваль Signal 2019 пройдет с 14 по 18 августа на территории национального парка «Угра» в Никола-Ленивце. Ранее свое участие в фестивале подтвердили Efdemin (Германия), Phase Fatale (Германи), Lutto Lento (Польша) и Boot & Tax (Италия).
В прошлом году SIgnal представил четырехдневную программу с участием более 70 артистов из разных стран, музыкальные премьеры и серию саб-ивентов международных партнеров фестиваля, таких как Digital Tsunami, the Volks, «Гост Звук», Nervmusic и Roots United. Над инсталляциями и шоу работали Sila Sveta, СЕТАП и True Light Crue.
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