 
11:18 24 апреля 2019Новости
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Новую книгу Андрея Мовчана обсудят в «Пионере»

News_detailed_picture© «Альпина Паблишер»

29 апреля в книжном магазине Pioner Bookstore московского кинотеатра «Пионер» состоится обсуждение новой книги экономиста Андрея Мовчана «Россия в эпоху постправды: Здравый смысл против информационного шума», которая вышла в издательстве «Альпина Паблишер».

Начало в 19:30, вход бесплатный по предварительной онлайн-регистрации.

Куратор литературной программы «Пионера» Сергей Сдобнов поговорит с Андреем Мовчаном о том, какие экономические страхи преследуют россиян, что можно сделать для своей экономической безопасности и можно ли справиться с ощущением постоянного недоверия к власти.

Вопросы для обсуждения:

  • Чего следует опасаться, если ты планируешь жить в России?
  • Почему исламский мир обязан быть лучше, чем Европа 300 лет назад?
  • Что произойдет, если к власти в России придут либералы?
  • Почему россияне не доверяют бизнесменам, а бизнес — государству, а власть не доверяет никому?
  • В какой России могут жить наши дети и внуки?
  • Какие экономические факторы влияют на нашу жизнь кроме цен на нефть?
  • Что мешает России уйти с особого пути и может ли это сделать каждый из нас?

На встрече в «Пионере» можно будет купить книгу Андрея Мовчана «Россия в эпоху постправды: Здравый смысл против информационного шума» по специальной цене и подписать ее у автора.

Прямая трансляция встречи будет вестись на странице Pioner Bookstore в фейсбуке.

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