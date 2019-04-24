Новую книгу Андрея Мовчана обсудят в «Пионере»© «Альпина Паблишер»
29 апреля в книжном магазине Pioner Bookstore московского кинотеатра «Пионер» состоится обсуждение новой книги экономиста Андрея Мовчана «Россия в эпоху постправды: Здравый смысл против информационного шума», которая вышла в издательстве «Альпина Паблишер».
Начало в 19:30, вход бесплатный по предварительной онлайн-регистрации.
Куратор литературной программы «Пионера» Сергей Сдобнов поговорит с Андреем Мовчаном о том, какие экономические страхи преследуют россиян, что можно сделать для своей экономической безопасности и можно ли справиться с ощущением постоянного недоверия к власти.
Вопросы для обсуждения:
- Чего следует опасаться, если ты планируешь жить в России?
- Почему исламский мир обязан быть лучше, чем Европа 300 лет назад?
- Что произойдет, если к власти в России придут либералы?
- Почему россияне не доверяют бизнесменам, а бизнес — государству, а власть не доверяет никому?
- В какой России могут жить наши дети и внуки?
- Какие экономические факторы влияют на нашу жизнь кроме цен на нефть?
- Что мешает России уйти с особого пути и может ли это сделать каждый из нас?
На встрече в «Пионере» можно будет купить книгу Андрея Мовчана «Россия в эпоху постправды: Здравый смысл против информационного шума» по специальной цене и подписать ее у автора.
Прямая трансляция встречи будет вестись на странице Pioner Bookstore в фейсбуке.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ
Вчера
18:00Объявлены кураторские программы Beat Film Festival
17:09В Петербурге пройдет выставка перформансов в киберпространстве
15:30Юбилейная «Любимовка» продолжает прием заявок
13:43InLiberty запустит курс «Как быть родителем сегодня?»
12:48Работы Павла Бенькова и Николая Фешина объединят на выставке в Москве
12:04Objekt, Andy Stott и Samuel Kerridge едут на Signal 2019
11:18Новую книгу Андрея Мовчана обсудят в «Пионере»
23 апреля 2019
17:54RUSH открывает набор артистов на сезон 2019/2020
16:50Молодые оперные режиссеры представят свои проекты в Центре ВознесенскогоВсе новости
Подписывайтесь
на канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен,
чтобы ничего не пропустить