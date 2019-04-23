RUSH открывает набор артистов на сезон 2019/2020

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Сегодня, 23 апреля, независимая инициатива RUSH, объединившая музыкальных экспертов для продвижения российских музыкантов в Европе, объявляет о начале приема заявок для отбора музыкальных проектов в пул №3 — на сезон с сентября 2019 по август 2020 года.

Заявки принимаются онлайн, последний день подачи — 12 мая.

Раз в год по результатам внутреннего голосования RUSH формирует пул из наиболее перспективныхдля экспорта российских артистов (до 7 проектов). После чего эксперты на протяжении года продвигают участников этого пула: организуют шоукейсы русской музыки на ключевых европейских фестивалях, представляют артистов европейским медиа и профессионалам музыкальной индустрии — агентам, программным директорам фестивалей, A & R рекорд-лейблов и т.д.

RUSH принимает заявки от музыкальных проектов, лидеры которых являются гражданами России. Проект должен быть активно действующим: исполнять авторскую музыку, иметь записанный материал, представленный на стриминговых сервисах (Apple Music, Spotify и т.п.), иметь опыт концертных выступлений и их видеозаписи, вести страницы в социальных сетях, обладать пресс-пакетом с информацией о проекте и имиджевыми фото- и видеоматериалами.

Ограничений по жанру и по возрасту участников нет.

Список музыкальных проектов, прошедших отбор, будет объявлен в мае 2019 года. Новый пул RUSH 3/2019–2020 будет представлен европейским профессионалам в сентябре на одном из ведущих европейских шоукейс-фестивалей Reeperbahn, проходящем в Гамбурге.

В экспертный совет RUSH входят музыкальный журналист Артемий Троицкий, основатель фестиваля V-Rox и лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко, музыкальный журналист, шеф-редактор раздела «Современная музыка» COLTA.RU Денис Бояринов, глава лейбла «Снегири-музыка» и лидер группы «Мегаполис» Олег Нестеров, основатель Moscow Music Week, фестиваля «Боль» и арт-директор ночной программы клуба «16 тонн» Степан Казарьян, основатель Green Wave Music и продюсер Александр Чепарухин и другие представители российской музыкальной индустрии.

Кроме того, в отборе будут принимать участие европейские эксперты — музыкальные журналисты, представители европейский музыкальных фестивалей и другие профессионалы индустрии.





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