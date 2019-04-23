Молодые оперные режиссеры представят свои проекты в Центре Вознесенского© Культурный центр Андрея Вознесенского
24 апреля в Культурном центре Андрея Вознесенского в Москве молодые оперные режиссеры, наиболее активно разрабатывающие в России современные оперные форматы, обсудят, как сегодня изменились границы этого жанра и представят свои новые проекты.
Начало в 19:30, вход бесплатный по предварительной онлайн-регистрации.
Дискуссия организована Центром Вознесенского, Science.me и Stravinsky.online. Она входит в программу, сопровождающую оперу-инсталляцию Дмитрия Курляндского «Некийя», которая представлена в Центре Вознесенвкого до 28 апреля.
Молодые режиссеры представят свои проекты, осуществленные за последние пять лет, и поделятся ближайшими планами. На встрече будет предпринята попытка обозначить идею, что новое поколение режиссёров современной оперы уже сформировалось и что представление о круге людей, меняющих сегодняшний театр, нуждается в расширении.
Участники:
Алексей Смирнов (театр музыкальных инструментов «Красная шапочка» Жоржа Апергиса на фестивале NET, музыкальный променад «ARTинки с выставки» на Премии Кандинского, документальная опера «Письма Ван Гога» Григория Фрида в Мариинском театре, мультимедиа-опера «Curiosity» Николая Попова на проекте «КоОПЕРАция» и др.);
Екатерина Василева (документальная опера «Дневник Анны Франк» Григория Фрида в Театре Покровского, «Сны Минотавра» Ольги Раевой на фестивале «Территория» в Театре наций, «Архипелаг ГУЛАГ» Марины Хорьковой в Theater Am Gleis, Швейцария; лаборатории «КоОПЕРАция» и «КоОПЕРАция-2» в МАМТе и на Архстонии и др.);
Сергей Морозов (проект «Конституция» в ЦИМе, опера «Отпечатки» Анны Поспеловой на проекте «КоОПЕРАция», опера «Аленький цветочек» Николая Сидельникова; соавторство в музыкальных перформансах и перформативных звуковых инсталляциях и др.);
Ася Чащинская («Фрукты на дне вазы» Андрея Бесогонова в рамках проекта «Брэдбериопера» на Дягилевском фестивале; опера с парфюмерией «Блуждающие огни» Адриана Мокану на проекте «КоОПЕРАция»; участие в разработке первого российского иммерсивного оперного спектакля «Пиковая дама» и др.).
Модераторы: музыковеды, участники команды Stravinsky.online Рена Фахрадова и Татьяна Яковлева.
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