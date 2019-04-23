Денис Бояринов расскажет на ВДНХ о советском рок-андеграунде 70-х

27 апреля в Павильоне книги на ВДНХ музыкальный журналист, шеф-редактор раздела «Современная музыка» COLTA.RU Денис Бояринов прочитает лекцию «Джинсовое подполье: советский рок-андеграунд 1970-х».

Начало в 18:30, вход бесплатный по предварительной онлайн-регистрации.

«Официальная советская культура... породила собственную разновидность рок-группы: ВИА, которые заполонили эстраду в 70-х, — говорится в сообщении на сайте Павильона книги. — Большинство из этих коллективов походило на западные прообразы так же, как «Байкал» на Pepsi. Однако продвинутая молодежь крупнейших советских городов, конечно, стремилась к оригиналам и ценила подпольные рок-группы, которые воспроизводили их в максимальной точности — от англоязычного репертуара до фирмовой джинсы и длинных волос. В Москве главными рок-группами, например, считались "Рубиновая атака", "Удачное приобретение" и "Високосное лето"».

Об этих группах и советской андеграундной рок-культуре 70-х в целом пойдет речь в лекции Дениса Бояринова.

Как сообщают организаторы, своими воспоминаниями о той эпохе также поделится один из ее главных героев, основатель группы «Рубиновая атака» Владимир Рацкевич.





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