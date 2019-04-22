Премьера спектакля «театра post» состоится в Петербурге© «театр post»
28 апреля на сцене Студии перформативных искусств «Сдвиг» в Петербурге независимая театральная группа «театр post» представит премьеру спектакля «Cосед» по новому тексту белорусского драматурга Павла Пряжко.
«Написанный в 2018 году, "Сосед" — диалог двух мужчин, пенсионера Николая и 37-летнего Павла. Соседи по даче разговаривают, отвлекаясь на мелочи, и то и дело переключаясь с одной темы на другую. Однако драматург не дает ответа на вопрос о том, что именно стоит за обменом острыми, ироничными репризами героев: структура текста Павла Пряжко провоцирует принципиальную множественность его интерпретаций», — сообщают создатели спектакля
28 апреля свою трактовку «Соседа» представят два представителя актерской династии Николаевых — известный петербургский актер Игорь Николаев и премьер «театра post» Иван Николаев.
Над спектаклем также работают Ксения Волкова, Дмитрий Волкострелов, Дмитрий Коробков и Алена Старостина.
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