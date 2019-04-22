Лекцию о евреях Золотой Орды и «ереси жидовствующих» прочитают в «Доме 12»

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25 апреля в московском клубе «Дом 12» состоится лекция филолога Александра Грищенко «Евреи Золотой Орды и "ересь жидовствующих"», организованная культурно-образовательным проектом «Эшколот».

Начало в 20:00, вход бесплатный по предварительной онлайн-регистрации.

Как сообщает сайт «Эшколота», в своей лекции Александр Грищенко расскажет о признаках, которые свидетельствуют о непосредственных заимствованиях в церковнославянскую Библию из Правленого славяно-русского Пятикнижия XV века, существенную роль в появлении которого сыграл тест-посредник на диаспоральном иудео-кипчакском языке — языке евреев Золотой Орды.

Также лектор уделит внимание другим свидетельствам иудео-тюрского посредничества в книжной деятельности восточнославянских «жидовствующих».

Александр Грищенко — кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка Московского педагогического государственного университета и кафедры современного русского языка Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, старший научный сотрудник Института славяноведения РАН.

Автор научных статей и книги «Правленое славяно-русское Пятикнижие XV века: предварительные итоги лингвотекстологического изучения», член Библейской комиссии при Международном комитете славистов, руководитель Славянского библейского семинара ПСТГУ, преподаватель Центра «Сэфер» (курс «Языковые и литературные контакты славян и евреев на средневековых русских землях»), редактор научных журналов (в т.ч. «Словѣне» и Judaic-Slavic Journal), специалист по языковым и литературным контактам в средневековой Slavia Orthodoxa.





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