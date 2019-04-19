Шарлотта Генсбур впервые выступит в России

В четвертом сезоне серии Mosaic Music Музея современного искусства «Гараж» в Петербурге и Москве пройдут первые российские гастроли французской актрисы и певицы Шарлотты Генсбур.

Петербургский концерт Шарлотты Генсбур состоится 2 июля на Главной сцене Новой Голландии, московский — 4 июля в Атриуме музея «Гараж». Она представит программу из композиций с ее последнего альбома «Rest», вышедшего в 2017 году и признанного Pitchfork, The Guardian, The Independent и другими изданиями одной из лучших записей года.

«Генсбур называет "Rest" предельно личным собранием песен; честным автопортретом и самой темной своей записью, исследованием границ боли, которую может нанести смерть близкого человека (в 2013 году родная сестра Шарлотты Кейт Барри покончила с собой)», — сообщают организаторы концертов.

«Впервые, — пишут они, — Шарлотта написала все тексты (кроме "Songbird In A Cage" — автором ее слов и аккомпаниатором певицы выступил Пол Маккартни), мешая французский с английским, а застрельщик новой волны французской электроники SebastiAn спродюсировал запись, придав ей холодное нуаровое звучание. По словам певицы, ей хотелось соединить ритм диско и атмосферу впечатливших ее в детстве фильмов ужасов».

Также в новом сезоне Mosaic Music запланированы выступления американского саксофониста Камаси Вашингтона (5 июня, «Гараж» и 6 июня, Новая Голландия) и британского дуэта Honne (8 августа, «Гараж» и 9 августа, Новая Голландия).





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