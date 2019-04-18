В Москве пройдет первая ярмарка арт-книги DEFICIT

Площадкой ярмарки станет многофункциональное трехуровневое пространство «Куб» © Flacon

19 апреля в московском дизайн-квартале Flacon откроется первая международная ярмарка арт-книги DEFICIT.

Как сообщают организаторы, на ней будут представлены книги художников, независимые журналы, зины, фотокниги, авторские принты, книги по искусству и архитектуре.

В ярмарке DEFICIT примут участие 80 независимых издателей, книжных магазинов, принт студий, художников и фотографов из России, а также из Германии, Дании, Финляндии, Франции, Швейцарии и Эстонии.

Ярмарка продлится до 21 апреля. Она будет проходить в трехэтажном пространстве «Куб»: первый и второй этаж займут участники ярмарки, а третий станет зоной проведения лекций и мастер-классов. Кроме того, планируется музыкальная программа.

Расписание событий ярмарки DEFICIT опубликовано на сайте «Флакона».

Ярмарка проводится при поддержке Швейцарского совета по культуре Про Гельвеция (Москва)





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