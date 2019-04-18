Россия заняла 149-е место в рейтинге свободы прессы «Репортеров без границ»

Генеральный секретарь РБГ Кристоф Делуар © RSF

В рейтинге международной неправительственной правозащитной организации «Репортеры без границ» (РБГ) Россия опустилась на одну позицию по сравнению с прошлым годом и оказалась на 149-м месте из 180 стран мира – между Венесуэлой и Бангладеш.

На первом месте в рейтинге РБГ третий год подряд располагается Норвегия, далее следуют Финляндия, Швеция, Нидерланды, Дания, Швейцария, Новая Зеландия, Ямайка, Бельгия и Коста-Рика.

Германия занимает 13-е место, Франция — 32-е, Великобритания — 33-е, США — 48-е, Украина — 102-е, Белоруссия — 153-е. Замыкают рейтинг Китай, Эритрея, КНДР и Туркменистан.

Ежегодный доклад, которым РБГ сопровождает публикацию своего рейтига, в этом году озаглавлен «Механизмы страха».

В докладе приводится комментарий генерального секретаря РБГ Кристофа Делуара: «В то время как политический дискурс порой незаметно, а иногда и вполне даже явно сползает в сторону атмосферы гражданской войны где журналисты играют роль искупительной жертвы, угроза демократическим моделям общества увеличивается. Очевидно, что все люди доброй воли, которые ценят персональные свободы, полученные в ходе истории человечества, обязаны остановить этот механизм страха».

«Враждебность и даже ненависть к журналистам, которую во многих странах демонстрируют политические лидеры привели ко все более частым проявлениям опасной агрессии, а как следствие — к небывалому усилению атмосферы страха в некоторых странах», — отмечают авторы доклада.

В России, пишут они, «Кремль усиливает давление на Интернет и независимые СМИ». В докладе также упомянуты продолжающиеся «репрессии в отношении независимой прессы».





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