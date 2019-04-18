Некрасовка готовит сюрпризы к «Библионочи»

© Библиотека им. Н.А. Некрасова

Интеллектуальные разговоры, дискуссии до рассвета, открытие выставки «ЗИНЫ.», спектакли, диджей-cет участников группы СБПЧ, конкурсы, подарки и завтрак для выживших обещают организаторы акции «Библионочь» в московской библиотеке имени Н.А. Некрасова.

«Вслед за общей темой городской акции "Ночь главных героев", в Некрасовке мы будем говорить о героях в литературе и жизни, о том, как меняется отношение к старым героям, и о том, как найти героя в себе», — говорится в сообщении на сайте библиотеки.

Программу откроют встречи с Дмитрием Глуховским (в 17:00), Андреем Аствацатуровым (в 18:00), Петром Талантовым (в 19:00) и Уиллом Сторром (в 20:00).

В 21:00 начнется ток-шоу проекта «Полка». Юрий Сапрыкин, Варвара Бабицкая, Лев Оборин, Полина Рыжова, Павел Пепперштейн, Екатерина Троепольская, Андрей Родионов и Николай Кононов будут говорить о том, откуда берутся герои сегодняшнего дня — в литературе и жизни, как литературные герои могут диктовать условия своим авторам и почему одни герои оказываются более живучими, чем другие.

Продолжат «Библионочь» в Некрасовке блок ночных дискуссий о сущности «современного героя» с участием журналистов, блогеров и исследователей, показ документального фильма «Песни Абдула» и разговор об опыте художественных практик в ситуации миграции.

Актриса Электротеатра Станиславский Елена Морозова выступит с перформансом «Пушкин + "Евгений Онегин"», независимый театральный проект Семена Александровского «Pop-up театр» покажет спектакль «Топливо», в читальном зале откроется выставка «ЗИНЫ.», а в три часа ночи там начнется диджей-сет Кирилла Иванова, Евгении Борзых и Станислава Астахова из группы СБПЧ.





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