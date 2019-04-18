Некрасовка готовит сюрпризы к «Библионочи»© Библиотека им. Н.А. Некрасова
Интеллектуальные разговоры, дискуссии до рассвета, открытие выставки «ЗИНЫ.», спектакли, диджей-cет участников группы СБПЧ, конкурсы, подарки и завтрак для выживших обещают организаторы акции «Библионочь» в московской библиотеке имени Н.А. Некрасова.
«Вслед за общей темой городской акции "Ночь главных героев", в Некрасовке мы будем говорить о героях в литературе и жизни, о том, как меняется отношение к старым героям, и о том, как найти героя в себе», — говорится в сообщении на сайте библиотеки.
Программу откроют встречи с Дмитрием Глуховским (в 17:00), Андреем Аствацатуровым (в 18:00), Петром Талантовым (в 19:00) и Уиллом Сторром (в 20:00).
В 21:00 начнется ток-шоу проекта «Полка». Юрий Сапрыкин, Варвара Бабицкая, Лев Оборин, Полина Рыжова, Павел Пепперштейн, Екатерина Троепольская, Андрей Родионов и Николай Кононов будут говорить о том, откуда берутся герои сегодняшнего дня — в литературе и жизни, как литературные герои могут диктовать условия своим авторам и почему одни герои оказываются более живучими, чем другие.
Продолжат «Библионочь» в Некрасовке блок ночных дискуссий о сущности «современного героя» с участием журналистов, блогеров и исследователей, показ документального фильма «Песни Абдула» и разговор об опыте художественных практик в ситуации миграции.
Актриса Электротеатра Станиславский Елена Морозова выступит с перформансом «Пушкин + "Евгений Онегин"», независимый театральный проект Семена Александровского «Pop-up театр» покажет спектакль «Топливо», в читальном зале откроется выставка «ЗИНЫ.», а в три часа ночи там начнется диджей-сет Кирилла Иванова, Евгении Борзых и Станислава Астахова из группы СБПЧ.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬПонравился материал?помоги сайту!
14:53Объявлена программа Каннского фестиваля
14:11Россия заняла 149-е место в рейтинге свободы прессы «Репортеров без границ»
13:39Некрасовка готовит сюрпризы к «Библионочи»
11:57Начинается ММКФ
11:06«Инновацию» вручат в Нижнем Новгороде
Вчера
18:14«Москино» представит ретроспективу Александра Миндадзе
17:45«Братство» Лунгина не выйдет 9 мая
16:15Союз композиторов России проведет в Москве «Композиторские читки»
15:26Митя Алешковский и Оксана Мороз поговорят о благотворительности в «Доме 12»Все новости
Подписывайтесь
на канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен,
чтобы ничего не пропустить