«Москино» представит ретроспективу Александра Миндадзе

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С 26 по 28 апреля в кинотеатре «Звезда» сети «Москино» пройдет ретроспектива режиссерских работ Александра Миндадзе, приуроченная к его 70-летию.

В программе ретроспективы фильмы «Отрыв», «В субботу» и «Милый Ханс, дорогой Петр».

27 апреля состоится лекция «Радиация и кино: как я перестал бояться и полюбил атомную бомбу» кинокритика Марии Кувшиновой, автора книги «Александр Миндадзе. От советского к постпостсоветскому».

Фильм «Милый Ханс, дорогой Петр» Александр Миндадзе представит лично в день своего юбилея — 28 апреля режиссеру исполняется 70 лет.

Расписание:

26 апреля в 20:00 — «Отрыв» (Россия, 2007), реж. Александр Миндадзе

27 апреля в 18:30 — «Радиация и кино: как я перестал бояться и полюбил атомную бомбу», лекция Марии Кувшиновой о творчестве Александра Миндадзе (в фойе кинотеатра)

27 апреля в 20:00 — «В субботу» (Россия-Германия-Украина, 2011), реж. Александр Миндадзе

28 апреля в 16:00 — «Милый Ханс, Дорогой Петр» (Россия, 2015), реж. Александр Миндадзе.



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