«Братство» Лунгина не выйдет 9 мая

© Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing

Сегодня, 17 апреля, стала известна новая дата выхода в российский прокат фильма Павла Лунгина «Братство» – 10 мая.

Ее объявила на презентации проектов Disney вице-президент по маркетингу студии Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing Елена Бродская, передает ТАСС. При этом она отметила, сообщает РИА Новости, что Disney находится «в процессе получения прокатного удостоверения».

Фильм «Братство» рассказывает о выводе советских войск из Афганистана. Картина, основанная на воспоминаниях старших офицеров службы внешней разведки, в феврале 2018 года была представлена на Берлинском кинофестивале. Ее выход в российский прокат был назначен на 6 декабря 2018 года, но затем перенесен на 9 мая 2019 года.

В конце марта заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов предложил не выпускать «Братство» в прокат 9 мая, поскольку «на этом фильме нельзя воспитывать молодежь, развивать чувства патриотизма, особенно в условиях информационной войны».

Вскоре Министерство культуры РФ сообщило, что прокатное удостоверение выдано, причем дополнительных экспертиз картине Лунгина не потребовалось, но 10 апреля замминистра культуры Павел Степанов заявил, что фильм прокатное удостоверение пока не получил, сроки его выхода на экран не определены.

12 апреля в Минкульте прошли показ и обсуждение картины. Министр культуры Владимир Мединский предложил режиссеру выбрать дату премьеры, которая не вызовет споров, на что Лунгин ответил, что согласен на выход «Братства» в прокат не 9 мая, а 10 или 11 мая.





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