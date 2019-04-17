Аукцион современного искусства MOST пройдет в Краснодаре

Маяна Насыбуллова. «Чебуленин» (из серии «Ленин для души»). 2017 © MOST

Более 30 художников из разных городов России примут участие в пятом аукционе современного искусства MOST, который состоится 27 апреля в Краснодарском краевом художественном музее имени Ф.А. Коваленко.

На торгах будет представлено 70 лотов, среди которых работы Леонида Цхэ, группировки ЗИП, Людмилы Барониной, группы Recycle, Маяны Насыбулловой, Владимира Мигачева, Пасмура Рачуйко, Зинаиды Исуповой, Кирилла Гаршина, Владимира Селезнева, Славы Птрк и других художников.

Специальным гостем аукциона станет коллекционер, директор Музея современного искусства «Гараж» Антон Белов.

Предаукционная выставка откроется в Краснодарском краевом художественном музее имени Ф.А. Коваленко 18 апреля. На открытии состоится паблик-ток Маргариты Пушкиной — коллекционера, мецената и основательницы крупнейшей в России и СНГ ярмарки современного искусства Cosmoscow.

Аукцион MOST — единственный аукцион современного искусства за пределами Москвы — проходит в Краснодаре с 2014 года, организаторы — краснодарские предприниматели Олег Гончаров и Роман Левицкий. Задачи аукциона MOST — популяризация и демократизация современного искусства в России, продвижение российского искусства за пределами страны, а также знакомство жителей города Краснодара с творчеством российских авторов через проведение предаукционных выставок.

Весенние торги 2019 года подготовлены при участии Краснодарского центра современного искусства «Типография» и креативного агентства Ruport.





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