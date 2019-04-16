Фестиваль современной культуры Urvakan пройдет в Ереване

© Urvakan Festival

Более 80 артистов из 22 стран мира выступят с 3 по 5 мая в Ереване на первом международном фестивале современной культуры и новых музыкальных форм Urvakan.

«Название фестиваля переводится с армянского как "призрак" и отражает интерес нашей команды к заброшенным архитектурным достопримечательностям на территории Армении; к «призрачному» состоянию, в котором они сегодня пребывают», — сообщают организаторы фестиваля Urvakan.

Его программу курируют представители Synthposium, Klammklang, HAYP Pop-Up Gallery, Mirzoyan Library, «Рабицы», «Радио Морфей», Kond Gallery, «Рихтерфеста» и других независимых культурных инициатив.

Фестиваль откроется в Концертном зале имени Арама Хачатуряна в Ереване национальной премьерой аудиовизуальной пьесы «Sacred Horror In Design» иранского композитора Аты Эбтекара (Sote). Также на концерте открытия прозвучит пьеса «Topography of Phantom Cities», созданная специально для фестиваля Стасом Шарифуллиным, сибирским междисциплинарным художником, куратором и музыкантом, известным под псевдонимом HMOT. Это подготовленная импровизация, которую исполнит квартет армянских и российских музыкантов: местные виртуозы Микаэль Восканян (тар) и Вардан Арутюнян (электроакустика), а также московская индастриал/нойз-артистка Люся Казарян-Топчян и легенда советского джазового авангарда Сергей Летов.

В музыкальной программе фестиваля Urvakan заявлены более 80 артистов из 22 стран мира. Они выступят на трех сценах — на старой железнодорожной станции, на берегу реки Раздан и в бутафорском железнодорожном туннеле в лесу.

Среди участников дневных выступлений Сиаваш Амини (Исландия), Джессика Экомане (Франция-Германия), Рассел Хасвел (Великобритания), Анна Хомлер (США), Руперт Клерво (Великобритания), Даниэле Мана (Италия), Jrimurmur (Армения), Томми Кэш (Эстония), Леонид Липелис (Россия), DJ Hell (Германия), ZULI (Египет), Margenrot (Россия) , KP Transmission (Россия) и John Object (Украина).

В ночной программе примут участие Manfredas (Литва), Lucia (Армения), Anais Paws (Армения), Lapti (Россия), Flaty (Россия), low808 (Россия), Vtgnike (Россия), Энди Батлер (США), Why The Eye? (Бельгия), Koehler (Великобритания), Cast Coverts (Армения), Cloistral (Армения), Alex Savage (Украина), московские резиденты «Рабицы» и другие артисты.

Кроме того, совместный перформанс представят иранский междисциплинарный художник Араш Азади и одна из кураторов галереи HAYP Pop-Up Асмик Бадоян, а культурное пространство Mirzoyan Library, основанное в центре Еревана фотографом-документалистом Кареном Мирзояном, в дни фестиваля станет площадкой для публичных выступлений, дискуссий и встреч с артистами. Полная образовательная программа фестиваля будет объявлен адополнительно.





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