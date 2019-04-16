Cобор Парижской Богоматери пострадал при пожаре

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Вечером 15 апреля в центре Парижа произошел сильный пожар в соборе Нотр-Дам-де-Пари (собор Парижской Богоматери), в результате которого здание получило значительные повреждения. Начался сбор средств на восстановление собора.

Как сообщает Le Monde, к утру 16 апреля пожарным удалось потушить огонь.

В тушении пожара участвовали несколько сотен сотрудников экстренных служб, один из них был ранен, других пострадавших нет: к моменту, когда начался пожар, собор уже был закрыт для туристов.

По предварительным данным, пожар начался на реставрационных лесах внутри собора. Оттуда огонь быстро распространился по зданию, за несколько часов были уничтожены деревянный интерьер и витражи, обрушились шпиль и крыша.

Удалось спасти фасад, а также реликвии, хранившиеся в ризнице собора. Действия пожарных затрудняло то, что они не могли быстро подъехать к месту проишествия из-за пробок в центре города, а вертолеты было решено не использовать из опасения, что мощные струи воды повредят несущие конструкции.

Причины возникновения пожара пока не установлены. Прокуратура Парижа начала расследование о неумышленном причинении ущерба. Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил сбор средств на восстановление собора, несколько предпринимателей уже заявили о готовности пожертвовать сотни миллионов евро.

Бывший министр культуры Франции Жак Ланг высказал уверенность в том, что собор Парижской Богоматери должен быть восстановлен за три года. «Говорят, что потребуются десятилетия, но я с этим решительно не согласен. Надо восстановить собор в короткий срок, как это делалось в прошлом при реставрации объектов исключительной важности», — цитирует Ланга ТАСС.

P.S. Витражи XII и XIII веков не пострадали от огня, также не получил повреждений орган, рассказал в эфире BFM-TV представитель собора Парижской Богоматери Андре Фино. Ранее он заявлял Le Figaro, что после пожара от собора «ничего не останется».

По словам архиепископа Парижа Мишеля Опети, повреждения пока сложно оценить.





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