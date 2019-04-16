Проект «Старт» представит выставку о продаже сна

Дарья Макарова. Коллаж из скриншотов ютуб-блоггеров Asian Andy Archive и Callums corner stream highlights © «Старт»

16 апреля в Центре современного искусства «Винзавод» в Москве в рамках проекта «Старт» откроется выставка художницы Дарьи Макаровой, которая обращается к феномену sleepstream и продаже сна.

На выставке «Чуть левее центра, по золотому сечению» (куратор — Ольга Дерюгина) сон, необходимая часть человеческой жизни, рассматривается с точки зрения рыночной логики. Его эффективность, циркадные ритмы, световая гигиена, ровное дыхание, тревожность, джетлаги, контроль состояния тела — и это не всё, что «привязано» к естественному физиологическому состоянию.

В своем проекте Дарья Макарова рефлексирует на тему сна — она фокусируется на том, как в рыночной логике он становится предметом покупки/продажи.

Выставка «Чуть левее центра, по золотому сечению» продлится до 19 мая, ее дополнит программа дискуссий и событий в формате pop-up.

В качестве эксперимента «Старт» в юбилейном сезоне предоставил площадку четырем молодым кураторам. Николай Смирнов сделал свой выбор в первой половине сезона, в течение 2019 года молодых художников представят Ольга Дерюгина, Лизавета Матвеева и Илья Смирнов.





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