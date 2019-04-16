Медиаплатформа «Мастера Сибири» запустила фотоконкурс© Alex Vasilyev / The Calvert Journal
До 1 июля открыт прием заявок на конкурс для сибирских фотографов, который проводит медиаплатформа «Мастера Сибири».
Серии и одиночные фотографии принимаются онлайн от авторов, постоянно проживающих на территории Сибири. В конкурсе участвуют проекты, реализованные в период с 2016 года по настоящее время.
«Фотопроекты участников должны отвечать теме "Настоящее" и представлять собой уникальный художественный способ рассказа о том, что такое Сибирь сегодня: люди, явления социальной и культурной жизни, архитектура, ожившие традиции, меняющийся ландшафт и повседневная городская реальность», — сообщают организаторы конкурса на его сайте.
15 августа будут объявлены финалисты, в октябре откроется выставка их работ, на которой будет назван победитель конкурса. Он получит возможность принять участие в международном фестивале фотографии Les Rencontres de la photographie в Арле в 2020 году.
Проекты всех финалистов будут опубликованы на сайте «Мастера Сибири» и представлены на выставках в Сибири и Петербурге, материалы об участниках и их фотосериях будут адаптированы для публикации на сайте The Calvert Journal, десять финалистов получат приглашение в Омск на двухдневный интенсив-лабораторию члена жюри конкурса, фотографа и художницы Елены Аносовой.
В жюри также входят писатель, куратор, креативный директор лондонского фонда Calvert 22 Эко Эшун, художественный критик, куратор музейного центра «Площадь Мира» в Красноярске Оксана Будулак и фотограф, профессор фотографии Рижского университета, куратор Riga Photomonth Алнис Стакле.
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