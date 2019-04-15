КРЯКК-2019 посвятят локальным историям

© Максим Четверня / Фонд Михаила Прохорова

Объявлена тема и даты проведения XIII Красноярской ярмарки книжной культуры. Она пройдет с 31 октября по 4 ноября 2019 года в МВДЦ «Сибирь» и на других площадках города, главной темой ярмарки будут «Локальные истории».

Об этом сообщает пресс-служба организаторов КРЯКК, Фонда Михаила Прохорова.

«Программа КРЯКК-2019 основана на стремлении охватить все аспекты локальной истории, ее возможности, методы и проблемы, ее взаимоотношение с историей глобальной, с историей государств. Как локальные истории отражаются в региональной культуре — вопрос, который формирует афишу культурных событий КРЯКК этого года», — говорится в сообщении пресс-службы.

«Литература — один из мощных инструментов, влияющих на местную ментальность, одно из средств живого диалога жителя с местом его обитания, — отмечают организаторы КРЯКК. — Как литература формирует ментальность местных жителей? Что такое современная краеведческая экспозиция? Как работает театр с локальной историей, как осознает себя не абстрактной институцией, а агентом изменений? Как местные мотивы и условия проживания сказываются в сегодняшней моде, в дизайне? На каком языке разговаривают с аудиторией современные художники? Из ответов на эти вопросы складывается афиша предстоящей Красноярской книжной ярмарки. В дискуссиях и круглых столах КРЯКК примут участие ведущие историки, урбанисты, социологи, культурологи, писатели».

Заявки на участие в культурной программе принимаются до 1 июня, издательства могут подать заявки на участие в выставке до 15 сентября.

Более подробная информация приводится на сайте Фонда Михаила Прохорова.

Постоянные партнеры Красноярской ярмарки книжной культуры: Правительство Красноярского края и Администрация города Красноярска





ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ