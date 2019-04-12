Петербургский Дом кино представит ретроспективу Григория Козинцева© Дом кино
С 22 по 24 апреля в Большом зале Дома кино в Петербурге пройдут бесплатные показы трех игровых фильмов Григория Козинцева – «Новый Вавилон», «Гамлет» и «Король Лир».
Фильмы представят киновед Дмитрий Бакиров и сын режиссера, доктор исторических наук Александр Козинцев.
Картина «Новый Вавилон» будет демонстрироваться в сопровождении живой фортепианной музыки.
Вход на все показы свободный. Во время ретроспективы в фойе Дома кино будет работать выставка рисунков, фотографий и костюмов.
Раписание:
22 апреля в 18:30 — «Новый Вавилон» (1929)
23 апреля в 18:00 — «Гамлет» (1964)
24 апреля в 18:00 — «Король Лир» (1970)
Ретроспектива Григория Козинцева открывает проект «Петербургские ретроспективы 2019» в Доме кино, организованный при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга. Бесплатные показы фильмов лучших ленинградских и петербургских режиссеров пройдут в Доме кино в апреле-июне и сентябре-декабре 2019 года.
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