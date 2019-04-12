Валерий Фокин выходит из секретариата СТД

Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин решил выйти из секретариата Союза театральных деятелей России (СТД). Причиной этого решения послужило расхождение по вопросу слияния Александринского театра и ярославского Театра имени Волкова.

Свою позицию Фокин изложил в письме, направленном премьер-министру Дмитрию Медведеву и министру культуры Владимиру Мединскому, передает ТАСС.

«В связи с обращением СТД России по итогам обсуждения проекта объединения Александринского театра и Ярославского им. Волкова, вынужден сообщить, что не могу рассматривать его как официальную точку зрения СТД в силу очевидной необъективности и тенденциозности <...> В связи с этим я вынужден принять решение о выходе из Секретариата Союза театральных деятелей РФ», — сообщает Фокин.

По его мнению, при обсуждении инициативы об объединении театров имела место подтасовка фактов. В своем письме худрук Александринского театра также отметил нежелание участников дискуссии услышать представителей театрального сообщества, выступивших против предложения. «Не указывается наличие не только мнений в поддержку объединения, которых немало... но и точки зрения, которая была высказана, например, [председателем комитета Госдумы по культуре] Еленой Ямпольской — в любом случае "театры должны решать сами" <...> Основной парадокс позиции руководства СТД как раз заключается для меня именно в агрессивной неготовности прислушаться и принять решение собственно театральных деятелей... а также практически всех ведущих артистов двух трупп», — говорится в письме.

Подобные действия Фокин считает проявлением неуважения к членам союза. «Мне кажется критичным, — пишет он, — когда профессиональный союз не учитывает мнение своих членов, не доверяя, по существу, самому себе, перекладывает ответственность в решении вопроса на "широкие слои населения и общественные обсуждения».

Мединский подписал приказ об объединении Александринского театра и Театра имени Федора Волкова в Первый национальный театр России днем 28 марта. Вечером того же дня Медведев приостановил действие приказа об объединении театров «в связи с многочисленными обращениями общественности в адрес председателя правительства РФ по вопросу объединения» и поручил Мединскому «провести широкое обсуждение этого проекта с привлечением профессионального сообщества и общественности Санкт-Петербурга и Ярославля».

Художественные руководители театров Валерий Фокин и Евгений Марчелли поддержали решение министра культуры, заявив, что инициатива объединения принадлежит им самим. Против объединения высказались губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, предложивший провести обсуждение этого вопроса, и председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин, который выразил сомнение в том, что реформа будет полезна творческим коллективам.





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