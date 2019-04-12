Валерий Фокин выходит из секретариата СТД© teatral-online.ru
Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин решил выйти из секретариата Союза театральных деятелей России (СТД). Причиной этого решения послужило расхождение по вопросу слияния Александринского театра и ярославского Театра имени Волкова.
Свою позицию Фокин изложил в письме, направленном премьер-министру Дмитрию Медведеву и министру культуры Владимиру Мединскому, передает ТАСС.
«В связи с обращением СТД России по итогам обсуждения проекта объединения Александринского театра и Ярославского им. Волкова, вынужден сообщить, что не могу рассматривать его как официальную точку зрения СТД в силу очевидной необъективности и тенденциозности <...> В связи с этим я вынужден принять решение о выходе из Секретариата Союза театральных деятелей РФ», — сообщает Фокин.
По его мнению, при обсуждении инициативы об объединении театров имела место подтасовка фактов. В своем письме худрук Александринского театра также отметил нежелание участников дискуссии услышать представителей театрального сообщества, выступивших против предложения. «Не указывается наличие не только мнений в поддержку объединения, которых немало... но и точки зрения, которая была высказана, например, [председателем комитета Госдумы по культуре] Еленой Ямпольской — в любом случае "театры должны решать сами" <...> Основной парадокс позиции руководства СТД как раз заключается для меня именно в агрессивной неготовности прислушаться и принять решение собственно театральных деятелей... а также практически всех ведущих артистов двух трупп», — говорится в письме.
Подобные действия Фокин считает проявлением неуважения к членам союза. «Мне кажется критичным, — пишет он, — когда профессиональный союз не учитывает мнение своих членов, не доверяя, по существу, самому себе, перекладывает ответственность в решении вопроса на "широкие слои населения и общественные обсуждения».
Мединский подписал приказ об объединении Александринского театра и Театра имени Федора Волкова в Первый национальный театр России днем 28 марта. Вечером того же дня Медведев приостановил действие приказа об объединении театров «в связи с многочисленными обращениями общественности в адрес председателя правительства РФ по вопросу объединения» и поручил Мединскому «провести широкое обсуждение этого проекта с привлечением профессионального сообщества и общественности Санкт-Петербурга и Ярославля».
Художественные руководители театров Валерий Фокин и Евгений Марчелли поддержали решение министра культуры, заявив, что инициатива объединения принадлежит им самим. Против объединения высказались губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, предложивший провести обсуждение этого вопроса, и председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин, который выразил сомнение в том, что реформа будет полезна творческим коллективам.
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