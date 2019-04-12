Bosco Fresh Fest пройдет в Московском Дворце пионеров

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В этом году фестиваль современной музыки Bosco Fresh Fest пройдет 29 июня в Московском Дворце пионеров.

Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

«Ежегодно Bosco Fresh Fest меняет локацию, а вместе с ней концепцию и эстетику, — отметили в пресс-службе. — В этом году фестиваль пройдет в Московском Дворце пионеров — памятнике советского модернизма, где в свое время воспитывали "новых людей для новой страны". Всё начиналось с передовых кружков по науке, спорту и искусству Советского Союза, а сегодня, помимо сохранения традиций, здесь учат кибернетике и робототехнике, снимают кино и ставят спектакли. Фестиваль впервые в современной истории объединит настоящее и прошлое советского памятника, наполнив его новыми людьми и новой музыкой».

Состав участников, тема и программа Bosco Fresh Fest 2019 будут объявлены дополнительно. Первая партия билетов уже доступна на сайте фестиваля.

В прошлом году фестиваль Bosco Fresh Fest проходил в бизнес-школе «Сколково», его темой был космос. Хедлайнерами фестиваля стали шведская певица Карин Дрейер (Fever Ray) и британская группа Orbital.





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