Холодную войну в кино обсудят на круглом столе в «Электротеатре Станиславский»Кадр из фильма Павла Павликовского «Холодная война»© «Электротеатр Станиславский»
14 апреля в «Электротеатре Станиславский» в Москве состоится круглый стол «Холодная война в кино – прошлое, настоящее или будущее?», в котором примут участие члены жюри международной кинопремии «Восток – Запад. Золотая арка», известные киноведы и кинокритики.
Начало в 12:00, вход бесплатный по предварительной онлайн-регистрации.
Участники: Карлос Эли де Альмеида (Бразилия), Катриона Келли (Великобритания), Акико Кобари (Япония), Нэнси Конди (США), Барбара Лорей де Лашарьер (Франция), Владимир Падунов (США),Яир Равех (Израиль), Мирле Рахавендра (Индия), Лео Соесанто (Франция), Эмбер Уилкинсон (Великобритания), Анна Франклин (Великобритания), Сериз Ховард (Австралия), Алена Шумакова (Италия), Хьюго Эммерцель (Нидерланды), Сенем Эрден (Тцрция).
Модератор: арт-директор премии «Восток — Запад. Золотая арка», кинокритик Андрей Плахов.
На круглом столе «Холодная война в кино — прошлое, настоящее или будущее?» будут обсуждаться следующие вопросы:
- Как влияет политическая ситуация на стратегию культурных исследований, кинокритику, фестивальные критерии отбора фильмов и формирования программ в ваших странах?
- Сохраняется ли интерес к кинематографу Восточной Европы, Западной Азии, России, стран бывшего СССР? Есть ли среди них те, которые сегодня считаются «горячими территориями» в смысле повышенного к ним интереса и ожиданий?
- Легко или трудно получить финансирование на исследования и заказы на публикации на эти темы? Существуют ли определенные условия работодателей в освещении этих процессов?
- Что изменилось в подходе к этим темам по сравнению с периодом 1990-х и нулевых годов? Возникли ли новые культурные модели, мифологии, парадигмы?
- Что считается наиболее ценным в современном кино, снятом на этих территориях – национальное своеобразие, уникальный авторский мир или универсальный художественный язык? Какого типа кино вы ждете в первую очередь?
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬПонравился материал?помоги сайту!
18:06Холодную войну в кино обсудят на круглом столе в «Электротеатре Станиславский»
15:38В Москве пройдет фестиваль «Дни авангарда»
14:43Beat Film Festival объявил первые фильмы музыкальной программы
13:50«Царицыно» обновит постоянную экспозицию
11:55Законопроект о «суверенном интернете» прошел второе чтение
10:22Объявлен фильм открытия Каннского фестиваля
10 апреля 2019
18:39«Император Парижа» откроет ММКФ
16:22Минкульт: прокатное удостоверения фильму «Братство» не выдано
14:03Открыт пятый сезон фотоконкурса «Прямой взгляд»Все новости
Подписывайтесь
на канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен,
чтобы ничего не пропустить