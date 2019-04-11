Холодную войну в кино обсудят на круглом столе в «Электротеатре Станиславский»

Кадр из фильма Павла Павликовского «Холодная война» © «Электротеатр Станиславский»

14 апреля в «Электротеатре Станиславский» в Москве состоится круглый стол «Холодная война в кино – прошлое, настоящее или будущее?», в котором примут участие члены жюри международной кинопремии «Восток – Запад. Золотая арка», известные киноведы и кинокритики.

Начало в 12:00, вход бесплатный по предварительной онлайн-регистрации.

Участники: Карлос Эли де Альмеида (Бразилия), Катриона Келли (Великобритания), Акико Кобари (Япония), Нэнси Конди (США), Барбара Лорей де Лашарьер (Франция), Владимир Падунов (США),Яир Равех (Израиль), Мирле Рахавендра (Индия), Лео Соесанто (Франция), Эмбер Уилкинсон (Великобритания), Анна Франклин (Великобритания), Сериз Ховард (Австралия), Алена Шумакова (Италия), Хьюго Эммерцель (Нидерланды), Сенем Эрден (Тцрция).

Модератор: арт-директор премии «Восток — Запад. Золотая арка», кинокритик Андрей Плахов.

На круглом столе «Холодная война в кино — прошлое, настоящее или будущее?» будут обсуждаться следующие вопросы:

Как влияет политическая ситуация на стратегию культурных исследований, кинокритику, фестивальные критерии отбора фильмов и формирования программ в ваших странах?

Сохраняется ли интерес к кинематографу Восточной Европы, Западной Азии, России, стран бывшего СССР? Есть ли среди них те, которые сегодня считаются «горячими территориями» в смысле повышенного к ним интереса и ожиданий?

Легко или трудно получить финансирование на исследования и заказы на публикации на эти темы? Существуют ли определенные условия работодателей в освещении этих процессов?

Что изменилось в подходе к этим темам по сравнению с периодом 1990-х и нулевых годов? Возникли ли новые культурные модели, мифологии, парадигмы?

Что считается наиболее ценным в современном кино, снятом на этих территориях – национальное своеобразие, уникальный авторский мир или универсальный художественный язык? Какого типа кино вы ждете в первую очередь?



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