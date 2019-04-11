В Москве пройдет фестиваль «Дни авангарда»

© Объединение «Выставочные залы Москвы»

С 19 по 26 апреля в Москве в третий раз пройдет городской фестиваль «Дни авангарда». Тема фестиваля в этом году – «Искусство и власть».

«Искусство авангарда стремилось отвечать на актуальные вопросы своего времени, поэтому находилось в активном диалоге с новой властью, — говорится в сообщении на сайте объединения «Выставочные залы Москвы». — Маяковский, Родченко, Таиров, Мейерхольд, Татлин, Шостакович, Третьяков и многие другие создавали произведения на острые социально-политические темы: мировая революция, интернационал, новый быт, раскрепощение женщины, индустриализация и кооперация. Советская власть в 1920-е годы часто выступала заказчиком новых произведений искусства, а одним из первых опытов такого взаимодействия стал ленинский план монументальной пропаганды».

Организаторы фестиваля готовят спецпроект «100 лет плану монументальной пропаганды», приуроченный к столетию представления проектов памятников по ленинскому декрету 1918 года «О памятниках республики». Посетители смогут посетить специально разработанные экскурсии по местам установки памятников, увидеть их изображения на мобильных стендах, узнать больше о плане монументальной пропаганды на выставках и лекциях.

Также в афише фестиваля спектакли, концерты, экскурсии и другие события на разных площадках Москвы, посвященные разным этапам и сторонам взаимоотношений между государством и искусством в 1920-е — 1930-е годы.

Полностью программа фестиваля «Дни авангарда. Искусство и власть» приводится на его сайте.

Организаторы фестиваля: Центр авангарда и Галерея «На Шаболовке» Объединение «Выставочные залы Москвы», Гослитмузей, образовательный проект «Москва глазами инженера», Культурный центр ЗИЛ.

Кураторы: историк архитектуры, куратор Центра авангарда и Галереи «На Шаболовке» Александра Селиванова, куратор проекта «Москва глазами инженера» Мария Никитина, Заведующая научно-экспозиционным отделом Гослитмузея «Дом И.С. Остроухова в Трубниках» Марина Краснова.





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