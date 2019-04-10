Открыт пятый сезон фотоконкурса «Прямой взгляд»

Карл Манчини. Ni una menos. 2018 (3-е место в номинации «Проблема») © Karl Mancini

Центр документальной фотографии FOTODOC при Сахаровском центре принимает заявки на участие в пятом международном конкурсе фотографии «Прямой взгляд». Тема конкурса – проблемы взаимоотношений человека с обществом и государством, а также пути разрешения этих проблем.

Заявки принимаются до 1 июня на сайте конкурса. Каждый участник может представить на конкурс не более трех серий (репортажей), по одной в трех номинациях — «Проблема», «Конфликт» и «Компромисс». Каждая серия должна состоять из 7–15 фотографий, описание серии и подписи к фотографиям должны быть на английском языке.

В жюри сезона 2019 года вошли основатель FotoEvidence, фотограф-документалист Светлана Бачеванова, визуальный директор портала «Такие дела», фоторедактор Андрей Поликанов, фоторедактор GEO France Магдалена Эррера и фоторедактор французского журнала 6 Mois Мартина Бачигалупо.

Жюри конкурса будет работать в два этапа. На первом этапе будет сформирован шорт-лист, вошедшие в него работы будут напечатаны в каталоге конкурса. На втором этапе в каждой номинации жюри определит трех победителей, которым вручат почетный приз конкурса «Прямой взгляд». Три автора, занявшие первое место в каждой номинации, получат денежные призы в размере 30 000 рублей. Серии победителей будут представлены на выставке в октябре 2019 года.

Конкурс «Прямой взгляд» проводится пятый год. Основные цели конкурса — содействие развитию и популяризации независимой журналистики, поддержка авторов, исследующих проблемы взаимоотношений человека с обществом и государством, поддержка проектов, созданных с позиции уважения и защиты человеческого достоинства, принципов заложенных в Конституции России и Всеобщей декларации прав человека ООН.





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