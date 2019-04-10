Deutsches Theater набирает участников в международный молодежный проект

© Deutsches Theater Berlin

До 14 апреля открыт прием заявок от молодых людей из Германии, Польши и России на участие в международном проекте «30.nach.89» Немецкого театра (Deutsches Theater, Берлин).

Заявки принимаются онлайн, их может подать любой желающий 16–20 лет из Германии, Польши или России. В проекте «30.nach.89» примут участие 18 молодых людей — по 6 представителей каждой из этих стран.

Вместе с режиссером Утой Плате и драматургом Биргит Ленгерс они создадут пьесу, премьера которой состоится в октябре 2019 года на сцене Deutsches Theater.

«Вы когда-нибудь задумывались о том, чем занимались ваши родители, когда они были в вашем возрасте? — обращаются организаторы проекта к его участникам. — 2019 год — 30-я годовщина важных политических и социальных переворотов: в Германии — падение Берлинской стены, в Польше — начало третей польской республики, в России — первые свободные народные выборы. Время для диалога между поколениями. В трехстороннем проекте 6 молодых людей из Москвы, Варшавы и Берлина посетят свои города и зададут вопросы родителям. Что двигает нас, объединяет и разделяет в России, Польше и Германии?».

Встречи проекта пройдут с 28 июля по 4 августа в Варшаве, с 30 августа по 8 сентября в Москве и с 2 по 22 октября в Берлине.

Рабочий язык проекта — английский, участие бесплатное, оплачиваются все расходы (проезд, проживание, питание, виза и др.).





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