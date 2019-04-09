«Война Анны» выйдет в российский прокат© WDSSPR
9 мая картина «Война Анны», создатели которой не планировали показывать ее на больших экранах, выйдет в кинотеатральный прокат в России.
«Кинокартина Алексея Федорченко "Война Анны", признанная лучшим фильмом года на независимых премиях "Золотой орел", "Ника" и "Белый слон", появится на больших экранах России в праздничные выходные 9–12 мая», — цитирует «Интерфакс» пресс-службу прокатной компании WDSSPR. Фильм включен в список кинопрокатных проектов на сайте WDSSPR.
В пресс-службе компании уточнили, что прокат будет проводиться совместно с благотворительным фондом Русфонд, часть прибыли продюсеры фильма передадут на помощь тяжелобольным детям.
Ранее создатели фильма заявляли, что кинотеатральный релиз картины не состоится. Ее показывали только в музеях и центрах современного искусства.
«Война Анны» рассказывает историю шестилетней еврейской девочки, выжившей в годы Холокоста. Премьера фильма состоялась в январе 2018 года на Роттердамском кинофестивале, в июне исполнительница главной роли Марта Козлова получила приз лучшей актрисе на открытом российском кинофестивале «Кинотавр».
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