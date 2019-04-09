Назван самый популярный музей Москвы

В 2018 году первое место по посещаемости среди московских музеев занял Мультимедиа Арт Музей, Москва (МАММ).

Как сообщает ТАСС со ссылкой на материалы правительства Москвы по итогам заседания президиума горадминистрации, за год МАММ посетили 1,3 млн человек.

Также названа самая посещаемая выставка за период с 21 декабря 2018 года по 12 марта 2019 года — это «Viva la Vida. Фрида Кало и Диего Ривера» в Цетральном выставочном зале «Манеж». По данным правительства Москвы, на ней побывали 350 тысяч человек.

В материалах отмечается, что в целом интерес к московским музеям с 2010 года возрос на 70%, в 2018 году их посетили 23 млн человек.

В прошлом году в Москве было организовано 1700 выставок, в городе действует 450 музеев и выставочных залов. К началу 2019 года завершились работы по ремонту и созданию экспозиций еще 18 музеев, среди которых Дом-музей И.С. Тургенева на Остоженке, Государственный музей истории ГУЛАГа и Дом-музей В.С. Высоцкого.

Всего за 2018 год учреждения культуры Москвы (включая театры и концертные залы) принли 67 млн посетителей. В среднем, по подсчетам московской мэрии, каждый москвич посещает музей, театр или концертный зал пять раз в год.





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