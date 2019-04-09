Биографии Венедикта Ерофеева и Анатолия Мариенгофа представят в Гослитмузее© Редакция Елены Шубиной
10 апреля в Доме И.С. Остроухова в Трубниках, филиале Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля, пройдет презентация биографических книг о Венедикте Ерофееве и Анатолии Мариенгофе.
На встрече будут представлены книги «Анатолий Мариенгоф: первый денди Страны Советов» Олега Демидова — самая полная биография писателя, где развеиваются многие мифы, публикуются ранее неизвестные архивные материалы, письма и фотографии, а также живые свидетельства людей, знавших Мариенгофа, и «Венедикт Ерофеев: посторонний» Олега Лекманова, Михаила Свердлова и Ильи Симановского — первая биография писателя, основанная на свидетельствах современников и архивных документах.
В презентации, организованной при поддержке «Редакции Елены Шубиной» в пространстве выставки «Венедикт Ерофеев — "Москва — Петушки" — художник Кирилл Мамонов», примут участие поэт Олег Демидов и литературовед Олег Лекманов, ведущий — директор Гослитмузея Дмитрий Бак.
В тот же день, 10 апреля, в другом филиале Гослитмузея, Музее Серебряного века, пройдет презентация альбома-каталога «Jeanne. Жена поэта Брюсова».
Издание полностью основано на собрании Гослитмузея и включает материалы юбилейной выставки «Jeanne. Жена поэта. К 50-летию памяти И.М. Брюсовой и к 140-летиюсо дня рождения», проходившей в Музее Серебряного века в 2016 году, а также уникальные фотографии В.Я. Брюсова и И.М. Брюсовой, их родственников, изобразительные, рукописные материалы, автографы.
12 апреля в Доме И.С. Остроухова в Трубниках при поддержке «Редакции Елены Шубиной» состоится обсуждение книги «Рымба» Александра Бушковского.
Специальные гости — Елена Шубина, Анна Воздвиженская, Ирина Барметова — и ведущая Валерия Пустовая будут говорить о столкновении сказки и реальности, о жизни вперед и жизни вспять, об утопии и особом языке, отличающем прозу карельского писателя, автора повести «Индейские сказки» и сборника «Праздник лишних орлов».
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