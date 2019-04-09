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Фестиваль Context. Diana Vishneva принимает заявки на конкурс молодых хореографов

News_detailed_picture© Марк Олич / Фестиваль Context. Diana Vishneva

До 30 июня открыт прием заявок на участие в конкурсе молодых хореографов, который ежегодно проводит международный фестиваль Context. Diana Vishneva. Финал конкурса состоится в октябре 2019 года в Москве и Петербурге.

Заявки принимаются ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ

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