Фестиваль Context. Diana Vishneva принимает заявки на конкурс молодых хореографов© Марк Олич / Фестиваль Context. Diana Vishneva
До 30 июня открыт прием заявок на участие в конкурсе молодых хореографов, который ежегодно проводит международный фестиваль Context. Diana Vishneva. Финал конкурса состоится в октябре 2019 года в Москве и Петербурге.
Заявки принимаются ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬПонравился материал?помоги сайту!
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