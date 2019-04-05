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Фестиваль польских фильмов пройдет в Москве

News_detailed_pictureКадр из фильма Януша Кондратюка «Как кошка с собакой»© Hubert Komerski

С 23 по 30 мая в Москве состоится 12-й Фестиваль польских фильмов «Висла». В этом году в программе конкурс художественных фильмов, документальная секция, театральные и семейные показы, ретроспективы, панорама польского кино и показы студенческих работ.

Основными площадками фестиваля станут кинотеатры «Пять звезд на Павелецкой» и «Иллюзион», а также кинозал Государственной Третьяковской галереи.

В конкурсе художественных фильмов примут участие 12 картин.

  • «Как кошка с собакой» (Jak pies z kotem, 2018), реж. Януш Кондратюк;
  • «Башня. Светлый день» (Wieża. Jasny dzień, 2017), реж. Ягода Шельц;
  • «Приступ паники» (Atak paniki, 2017), реж. Павел Масьлёна;
  • «Камердинер» (Kamerdyner, 2018), реж. Филип Байон;
  • «Дочь тренера» (Córka trenera, 2018), реж. Лукаш Гжегожек;
  • «Оборотень» (Wilkołak, 2018), реж. Адриан Панек;
  • «Помилование» (Ułaskawienie, 2018), реж. Ян Якуб Кольски;
  • «Фуга» (Fuga, 2018), реж. Агнешка Смочиньска;
  • «Нина» (Nina, 2018), реж. Ольга Хайдас;
  • «7 чувств» (7 uczuć, 2018), реж. Марек Котерски;
  • «53 войны» (53 wojny, 2018), реж. Эва Буковска;
  • «Тихая ночь» (Cicha noc, 2017), реж. Петр Домалевски.

Семь фильмов будут представлены в Панораме польского кино, пять — в секции «Документальная Польша».

Кроме того, в программе ретроспективы Казимежа Куца, Яна Якуба Кольского, Анджея и Януша Кондратюков, кинопоказы спектаклей польских режиссеров в секции «Театр на экране» и показы фильмов для всей семьи, а также специальный показ фильма Павла Павликовского «Холодная война» (Zimna Wojna, 2018).

В Московской школе кино покажут работы студентов и выпускников лучших киношкол в Польше — Киношколы в Лодзи, Студии Мунка и Факультета радио и телевидения Силезского университета.

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