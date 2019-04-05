Фестиваль польских фильмов пройдет в Москве

Кадр из фильма Януша Кондратюка «Как кошка с собакой» © Hubert Komerski

С 23 по 30 мая в Москве состоится 12-й Фестиваль польских фильмов «Висла». В этом году в программе конкурс художественных фильмов, документальная секция, театральные и семейные показы, ретроспективы, панорама польского кино и показы студенческих работ.

Основными площадками фестиваля станут кинотеатры «Пять звезд на Павелецкой» и «Иллюзион», а также кинозал Государственной Третьяковской галереи.

В конкурсе художественных фильмов примут участие 12 картин.

«Как кошка с собакой » (Jak pies z kotem, 2018), реж. Януш Кондратюк;

(Jak pies z kotem, 2018), реж. Януш Кондратюк; «Башня. Светлый день » (Wieża. Jasny dzień, 2017), реж. Ягода Шельц;

(Wieża. Jasny dzień, 2017), реж. Ягода Шельц; «Приступ паники » (Atak paniki, 2017), реж. Павел Масьлёна;

(Atak paniki, 2017), реж. Павел Масьлёна; «Камердинер » (Kamerdyner, 2018), реж. Филип Байон;

(Kamerdyner, 2018), реж. Филип Байон; «Дочь тренера » (Córka trenera, 2018), реж. Лукаш Гжегожек;

(Córka trenera, 2018), реж. Лукаш Гжегожек; «Оборотень » (Wilkołak, 2018), реж. Адриан Панек;

(Wilkołak, 2018), реж. Адриан Панек; «Помилование » (Ułaskawienie, 2018), реж. Ян Якуб Кольски;

(Ułaskawienie, 2018), реж. Ян Якуб Кольски; «Фуга » (Fuga, 2018), реж. Агнешка Смочиньска;

(Fuga, 2018), реж. Агнешка Смочиньска; «Нина » (Nina, 2018), реж. Ольга Хайдас;

(Nina, 2018), реж. Ольга Хайдас; «7 чувств » (7 uczuć, 2018), реж. Марек Котерски;

(7 uczuć, 2018), реж. Марек Котерски; «53 войны » (53 wojny, 2018), реж. Эва Буковска;

(53 wojny, 2018), реж. Эва Буковска; «Тихая ночь » (Cicha noc, 2017), реж. Петр Домалевски.

Семь фильмов будут представлены в Панораме польского кино, пять — в секции «Документальная Польша».

Кроме того, в программе ретроспективы Казимежа Куца, Яна Якуба Кольского, Анджея и Януша Кондратюков, кинопоказы спектаклей польских режиссеров в секции «Театр на экране» и показы фильмов для всей семьи, а также специальный показ фильма Павла Павликовского «Холодная война» (Zimna Wojna, 2018).

В Московской школе кино покажут работы студентов и выпускников лучших киношкол в Польше — Киношколы в Лодзи, Студии Мунка и Факультета радио и телевидения Силезского университета.





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