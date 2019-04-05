Платоновский фестиваль объявил выставочную программу

Ульяна Подкорытова. Дальние громы © Платоновский фестиваль

4 апреля объявлена выставочная программа Международного Платоновского фестиваля искусств, который пройдет в Воронеже с 1 по 16 июня.

В программе пять выставок, которые представят все направления визуального искусства: живопись, графика, скульптура, фотография, видео и инсталляция.

На первом этаже выставочного зала Воронежского областного художественного музея имени И.Н. Крамского с 1 июня по 28 июля пройдет выставка ленинградского объединения «Круг художников». В экспозицию войдут около 50 живописных и графических работ Вячеслава Пакулина, Алексея Пахомова, Давида Загоскина, Израиля Лизака, Александра Русакова, Александра Самохвалова и других художников из собрания Государственного Русского музея.

На втором этаже выставочного зала Музея имени И.Н. Крамского с 1 по 30 июня будут представлены 120 фоторабот скульптора, представителя Парижской школы Мишеля Сима из коллекции Мультимедиа Арт Музея, Москва. На выставке «Мишель Сима. Гении в мастерских. Закулисье парижской арт-сцены» можно будет увидеть фотопортреты его друзей-художников, среди которых были Пабло Пикассо, Анри Матисс, Франсис Пикабиа, Осип Цадкин, Альберто Джакометти, Жан Кокто, Ман Рэй, Марсель Дюшан, Андре Дерен, Ле Корбюзье, Марк Шагал, Хуан Миро.

В Выставочном зале на Кирова, 8 со 2 по 30 июня пройдет большая бесплатная выставка скульптур Степана Эрьзи из собрания Мордовского республиканского музея изобразительных искусств имени С.Д. Эрьзи.

Еще одна бесплатная выставка — «Штурм лабиринта» — будет работать с 3 по 16 июня на третьем этаже нового атриумного зала Центра Галереи Чижова. Она представит видеоработы из коллекций музеев и личных собраний художников, созданные по мотивам произведений и биографии Андрея Платонова, а также перекликающиеся с основными темами его творчества. В числе участников выставки Полина Канис, Михаил Максимов, Любовь Шмыкова, Алексей Илькаев, Ульяна Подкорытова, арт-группа «Зер Гут».

На Советской площади все дни работы фестиваля будет представлена инсталляция «Платонов смотрит на нас», созданная московским художником Артемом Стефановым по фотографии Андрея Платонова.

Полностью программа Платоновского фестиваля приводится на его сайте.





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