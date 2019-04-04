Владивостокский культурный кластер объединит филиалы четырех музеев

© Министерство культуры Российской Федерации

Генеральный директор Государственной Третьяковского галереи (ГТГ) Зельфира Трегулова объявила, что в музейно-выставочный комплекс, создаваемый во Владивостоке, войдут филиалы ГТГ, Русского музея, Эрмитажа и Музея Востока.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья, это заявление гендиректора ГТГ прозвучало сегодня, 4 апреля, на ее встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

«Никто никогда раньше в мире не создавал музея, который объединил бы филиалы четырех центральных музеев. При этом мы включаем туда и Приморскую картинную галерею, которая станет пятым участником этого центра», — сказала Зельфира Трегулова.

«Одновременно, — добавила она, — мы очень серьезно прорабатываем наши планы здесь, вместе с галереей и музеем Арсеньева».

На 5 апреля назначена презентация совместной образовательной программы Дальневосточного федерального университета и ГТГ «Арт-менеджмент и музейное кураторство». По этой программе будут готовить специалистов в области музейного дела для создаваемого культурного центра.

Соглашение о создании филиала ГТГ во Владивостоке было подписано в августе 2017 года, годом раньше в столице Приморья открыл свой филиал Государственный Эрмитаж.





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