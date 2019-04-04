Владивостокский культурный кластер объединит филиалы четырех музеев© Министерство культуры Российской Федерации
Генеральный директор Государственной Третьяковского галереи (ГТГ) Зельфира Трегулова объявила, что в музейно-выставочный комплекс, создаваемый во Владивостоке, войдут филиалы ГТГ, Русского музея, Эрмитажа и Музея Востока.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья, это заявление гендиректора ГТГ прозвучало сегодня, 4 апреля, на ее встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.
«Никто никогда раньше в мире не создавал музея, который объединил бы филиалы четырех центральных музеев. При этом мы включаем туда и Приморскую картинную галерею, которая станет пятым участником этого центра», — сказала Зельфира Трегулова.
«Одновременно, — добавила она, — мы очень серьезно прорабатываем наши планы здесь, вместе с галереей и музеем Арсеньева».
На 5 апреля назначена презентация совместной образовательной программы Дальневосточного федерального университета и ГТГ «Арт-менеджмент и музейное кураторство». По этой программе будут готовить специалистов в области музейного дела для создаваемого культурного центра.
Соглашение о создании филиала ГТГ во Владивостоке было подписано в августе 2017 года, годом раньше в столице Приморья открыл свой филиал Государственный Эрмитаж.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬПонравился материал?помоги сайту!
18:49Владивостокский культурный кластер объединит филиалы четырех музеев
17:18На фирме «Мелодия» вышел вокальный цикл Антона Батагова
16:21Музыку Освальдо Голихова исполнят в Москве и Петербурге
15:57ММОМА представит вторую часть выставки о парижских событиях 1968 года
15:20Умер Георгий Данелия
12:24Группы из Твери и Петербурга выступят на шоукейсах в Москве
10:38Дискуссия «Право на любовь: секс и инвалидность» пройдет в «Гараже»
3 апреля 2019
18:04В Павильоне книги обсудят положение дел в российской поп-музыкеВсе новости
Подписывайтесь
на канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен,
чтобы ничего не пропустить