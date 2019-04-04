Умер Георгий Данелия

© Владимир Астапкович / ТАСС

Сегодня, 4 апреля, в Москве в возрасте 88 лет умер кинорежиссер Георгий Данелия.

Об этом сообщает Пятый канал.

Георгий Николаевич Данелия родился в 1930 году в Тифлисе (ныне Тбилиси, Грузия), окончил Московский архитектурный институт (1955), работал архитектором в Институте проектирования городов, в 1956–1959 годах учился на Высших режиссерских курсах, где его педагогами были Михаил Ромм, Сергей Юткевич, Леонид Трауберг, Юлий Райзман и Михаил Калатозов.

С 1959 года работал режиссером-постановщиком на киностудии «Мосфильм». Первый полнометражный игровой фильм Георгия Данелии «Сережа» (1960), который он снял совместно с Игорем Таланкиным, был награжден на Международном кинофестивале в Карловых Варах. Широкую известность режиссеру принесла лирическая комедия по сценарию Геннадия Шпаликова «Я шагаю по Москве» (1964).

Всего Георгий Данелия снял 15 полнометражных фильмов, среди которых «Не горюй!» (1969), «Афоня» (1975), «Мимино» (1977), «Осенний марафон» (1979), «Слезы капали» (1982), «Кин-дза-дза!» (1986), «Паспорт» (1990), «Фортуна» (2000), «Ку! Кин-дза-дза» (2013, анимационный), написал сценарии к большинству своих фильмов, работал над сценариями картин, снятых другими режиссерами, в том числе сценарий комедии Александра Серого «Джентльмены удачи» (1971, совместно с Викторией Токаревой). Режиссер часто снимался в своих фильмах в эпизодических ролях.

Автор сборников сценариев и книг воспоминаний, лауреат многих профессиональных и государственных наград. Народный артист СССР (1989).





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