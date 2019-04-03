Умер Алексей Булдаков

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Сегодня, 3 апреля, в возрасте 68 лет умер российский актер театра и кино Алексей Булдаков.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Гильдии актеров кино Союза кинематографистов.

Алексей Иванович Булдаков родился в 1951 году в селе Макаровка Ключевского района Алтайского края, окончил молодежную театральную студию при Павлодарском драматическом театре имени А.П. Чехова (1969), работал в театрах Павлодара, Томска, Караганды и Рязани, в Театре-студии при киностудии «Беларусьфильм» в Минске, а также в Московском художественном академическом театре имени М. Горького.

В 1982 году дебютировал в кино. Известность актеру принесла роль генерала Иволгина в комедиях Александра Рогожкина «Особенности национальной охоты» (1995), «Операция "С Новым годом!"» (1996), «Особенности национальной рыбалки» (1997), «Особенности национальной охоты в зимний период» (2000) и в комедии Дмитрия Месхиева «Особенности национальной политики» (2003).

За свою карьеру снялся в более 70 фильмах, среди которых «Семен Дежнев» (1983), «Хлеб — имя существительное» (1988), «Белые одежды» (1992), «Антикиллер 2: Антитеррор» (2003), «Парк советского периода» (2006), «Приключения солдата Ивана Чонкина» (2007), «Игра» (2008), «Утомленные солнцем 2: Предстояние» (2010).

Последней ролью Алексея Булдакова стал Глеб Сивый в сериале «Лесник. Своя земля» (2017–2018).

Лауреат премии «Ника» в номинации «Лучшая мужская роль» (1996, «Особенности национальной охоты»), Народный артист России (2009).





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